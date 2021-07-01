Четверг, 1 Июля 2021 13:24

АрмИнфо. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, экс-глава службы по военному контролю, генерал-полковник Мовсес Акопян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о разглашении государственной тайны, расследуемому в Службе национальной безопасности (СНБ).

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, предварительное следствие по уголовному делу завершено. В ходе следствия выяснилось, что Акопян благодаря многолетней службе, и имея право доступа к сведениями, составляющим государственную тайну, 19 ноября 2020 года во время одного из публичных интервью опубликовал документы, содержащие сверхсекретную информацию. В частности, обнародовал информацию , раскрывающую направления долгосрочных прогнозов программ развития вооружений и военной техники, а также программ использования вооруженных сил, других войск, сил гражданской обороны оперативных и других программ.

<Благодаря полученным достаточным доказательствам в рамках уголовного дела, бывший высокопоставленный военнослужащий был

привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РА (разглашение государственной тайны), и в его отношении была избрана мера пресечения.

29 июня 2021 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, контролирующую законность предварительного расследования, для его дальнейшей передачи в суд>, - сообщили в СНБ РА.

Вместе с тем , Служба национальной безопасности призвала лиц, имеющих право на доступ к государственной тайне, строго соблюдать

требования Закона Республики Армения <О государственной и служебной тайне>, поскольку они охраняются государством и их распространение может иметь серьезные последствия для безопасности Республики Армения.

Также напоминается, что статья 306 Уголовного кодекса РА предусматривает уголовную ответственность за умышленное или

неосторожное разглашение государственной тайны, а по отягчающей части этой же статьи предусмотрено лишение свободы на срок от трех до

семи лет.

Напомним, что основанием для возбуждения уголовного дела стали заявления, сделанные Акопяном на встрече с журналистами сразу после завершения боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта. Тогда, высокопоставленный военный рассказал о допущенных в ходе войны ошибках и упущениях. На основании материалов, подготовленных по пресс-конференции бывшего начальника службы военного контроля Минобороны Мовсеса Акопяна, в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК РА.