Четверг, 1 Июля 2021 13:22

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении с 1 июля снимает возрастные ограничения для вакцинации граждан препаратом Спутник V. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Впредь вакцинироваться российским препаратом могут как граждане, которые находятся в группе риска, так и все желающие с 18 выше лет на добровольной основе.

Напомним, что ранее вакцинация Спутник V была предусмотрена только для лиц 18-и и старше лет, имеющих хронические заболевания, медработников от 18 до 54 лет, а также подопечных и сотрудников центров социальной опеки.

Таким образом, в Армении для вакцинации на сегодняшний день доступны британо-шведская вакцина AstraZeneca, китайская <Коронавак> и российская Спутник V.

Отметим, что по положению на 11:00 1 июля в Армении зарегистрирован 225 221 случай заражения коронавирусом (18,9%), выздоровело 216 882 человека (96,3%), скончалось - 4 517 (2%). С момента вспышки пандемии в стране провели 1 188 922 теста на коронавирус.