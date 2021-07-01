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АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 920 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 126 граждан (3,2%), выздоровело 104 человека, скончалось 3.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 июля фактическое лечение в Армении получают 2 722 пациента.
В общей сложности в стране зарегистрирован 225 221 случай заражения коронавирусом (18,9%), выздоровело 216 882 человека (96,3%), скончалось - 4 517 (2%). С момента вспышки пандемии в стране провели 1 188 922 теста на коронавирус.
Кроме того, за прошедшие сутки выявили 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 110
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|США дополнительно выделят $13 млн на реализацию прав человека в Армении
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|Мовсес Акопян обвиняется в разглашении гостайны - ему грозит до 7 лет лишения свободы
|Минздрав Армении снял возрастные ограничения на вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V
|В Армении за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
|В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум
|Минокружающей среды: Пожар в Хосровском лесу локализован
|Лавров выразил удовлетворение тесным и результативным сотрудничеством с Турцией по армяно-азербайджанским и карабахским делам
|Степанакерт отреагировал на признание американским Нью-Джерси независимости Республики Арцах
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) запускает новую акцию «Летний вклад»
|Армия обороны Арцаха ведет серьезную работу по нейтрализации поствоенных вызовов
|На очистку береговой линии озера Севан правительство выделило 208 млн драмов
|В Армении не зарегистрировано ни одного случая с осложнениями после вакцинации
|10 миллионов долларов пойдут на финансирование «зеленых» хозяйств и МСП
|Визит Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества в Туркменистан
|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
|Жители Туманянского района будут защищать свое право на здоровую окружающую среду в судебном порядке
|Омбудсмен Арцаха обвинил Азербайджан в информационном терроризме
|В ЕС согласились добавить Армению в список государств, из которых разрешаются второстепенные поездки
|"Ай Дат": В ЕСПЧ поданы заявления по части семи армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
|Азербайджан вновь политизирует площадку ОЧЭС
|Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе
|Армения ужесточает регулировки института задержания в уголовном процессе страны
|"Мой шаг" предлагает сделать глав регионов подотчетными вице-премьеру, координирующему сферу
|Ованнес Игитян: Атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах
|Парламент одобрил поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - срок приостановления операций по счетам ограничен 65 днями
|При финсодействии России, ПРООН окажет поддержку 28 000 человек в Армении в рамках проекта о постконфликтном восстановлении
|Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлевают акцию по денежным переводам и увеличивают cash back в 10 раз
|В Генпрокуратуре Армении завершилось исследование трех дел о конфискации незаконно нажитого имущества
|В Армении наблюдается ускорение темпов распространения коронавируса
|Глава МККК: Красный Крест продолжает заниматься вопросом военнопленных в зоне карабахского конфликта
|СМИ: Евросоюз может снять ограничения на въезд для граждан Армении
|Роберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективе
|Армения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиации
|Армен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации
|В Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраны
|Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий
|Генсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группы
|Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна
|Анн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликт
|MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов
|Джонатан Лакот ознакомился с проектом "Гуманитарная помощь", реализуемый при финансировании Монморанси
|Депутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостности
|Сборная Армении завоевала 3 медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике
|ССС Армении: Меру пресечения профессору Чарчяну может изменить либо суд, либо прокурор
|Демограф: Быть или не быть миграции зависит от правительства Армении
|Национально-демократический полюс не признает итоги внеочередных выборов в парламент и объявляет "политический Сардарапат"
|Суд по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесен на 3 августа
|Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
|Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
|В Музее русского искусства откроется выставка "В поисках красоты. Михаил Врубель"
|Впервые за долгое время число зараженных коронавирусом в Армении за сутки перешагнуло отметку в 100 случаев
|В Абовяне стартовало строительство нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежища
|США привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил Пашиняна
|Лавров и Гранди обсудили вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы
|Лавров летит в Анталью на переговоры с Чавушоглу
|Читать больше
|Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
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