Четверг, 1 Июля 2021 11:21

АрмИнфо. Пожар в госзаповеднике <Хосровский лес> локализован - в настоящее время опасности распространения огня нет. Об этом говорится в сообщении Министерстве окружающей среды РА.

В ведомстве напоминают, что сообщение о возгорании в заповеднике поступило в МЧС РА 30 июня в 18:52, и сразу на место происшествия выехали пять пожарно-спасательных расчета, две оперативные группы и спасательный отряд специального спасательного центра Управления спасательных сил.

<В тушении пожаров приняли участие 81 спасатель и 40 сотрудников ГНКО <Хосровский лес>. Выгорело около 7000 квадратных метров сухостоя, торфяников и кустов можжевельника.

Работы по тушению пожара продолжаются, пожар локализован ? На данный момент опасности распространения огня нет>, - отметили в Министерстве.