Четверг, 1 Июля 2021 11:19

АрмИнфо. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Анталье предметно обсудили региональные и международные дела: положение дел на Южном Кавказе и в контексте выполнения трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., достигнутых в интересах урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров, они условились продолжать тесно координировать усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений

с акцентом на укрепление мер доверия.

<Удовлетворены тем, как функционирует в Агдамском районе Азербайджана Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Обменялись мнениями о конкретной обстановке <на земле>. Убеждены, что целям её комплексной стабилизации послужат усилия по разблокированию транспортных коммуникаций и продвижению многопланового экономического сотрудничества в Закавказье с участием и расположенных здесь стран, и их соседей, в т.ч. Турции и России>, - сказал российский министр.

При этом отвечая на вопрос как в Москве оценивают роль Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в т.ч. недавний визит президента Турции в Шуши, Лавров обратил внимание на то, что во вступительном слове уже комментировалось взаимодействие Москвы и Анкары в содействии урегулированию вокруг Нагорного Карабаха.

По его словам, оно воплощается не только в регулярных консультациях, согласовании политических позиций, но и в функционировании <на земле> Совместного российско-турецкого мониторингового центра. <Он обеспечивает верификацию соблюдения прекращения огня и в целом боевых действий, успешно и полезно работает, укрепляя взаимодействие в этой конкретной ситуации.

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан состоялся в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном.

Согласились с Чавушоглу, что, используя свои возможности, будем содействовать примирению, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий, чтобы армяне, азербайджанцы и люди иных национальностей жили бок о бок, как добрые соседи на этой земле. По общему убеждению, тогда любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать>, - сказал глава МИД России.

Вместе с тем он подчеркнул, что одним из дополнительных направлений российско-турецкого сотрудничества является содействие восстановлению торгово-экономических, транспортных связей в этом регионе.

<В свое время вызвало поддержку и позитивную реакцию предложение президентов Турции и Азербайджана создать механизм для содействия развитию региона <3+3> - три закавказские страны и три соседа (Россия, Турция, Иран). Об этом сегодня говорили. Есть неплохие планы на первое время. Удовлетворены тесным и результативным сотрудничеством по армяно-азербайджанским и карабахским делам>, - подытожил главный дипломат России.