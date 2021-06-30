Среда, 30 Июня 2021 19:35

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным и военным атташе, полковником Андреем Грищуком.

Министр обороны поздравил атташе по обороне со вступлением в эту новую должность.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего стратегического и военно- политического сотрудничества, а также проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества, политический диалог, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.