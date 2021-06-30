Среда, 30 Июня 2021 19:33

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) с 1-го июля 2021 года запускает акцию «Летний вклад» и предлагает клиентам до 31 июля 2021 года оформить вклад в драмах РА по выгодным условиям.

Вклад оформляется на сумму от 50 тыс. драмов РА, с процентной ставкой от 4.60% до 9.50%, с неограниченной возможностью пополнения и без снятия средств. Выплата процентов по вкладу предусмотрена в конце срока.

Вклад «Летний» даeт клиентам возможность даже при его досрочном расторжении получить часть накопленных процентов. Начиная со срока обслуживания вклада от 91 дней, при его досрочном расторжении, проценты сохраняются по ставке (-1%) от действующей для данного вида вклада процентной ставки для соответствующего периода.

Таким образом, в рамках вклада «Летний», если Ваш вклад обслуживался в Банке 90 дней и более, Вы имеете возможность в любой удобный Вам момент досрочно расторгнуть его, при этом сохранив значительную часть накопленных процентов.

Для вкладчиков, оформивших договор на сумму более 1 млн. драмов РА, предоставляются продукты по льготным условиям по выбору клиента: платежная карта Mastercard Gold с бесплатным ежемесячным обслуживанием и обналичиванием с банкоматов Банка за период действия депозита или возможность оформления депозитарной ячейки со скидкой 30% от стандартного тарифа в Банке (количество ограничено).

Для удобства клиентов Банк ВТБ (Армения) предлагает оформлять вклад также посредством услуги Видео Банк, которая позволяет совершать банковские транзакции не посещая филиалы.

Годовая процентная доходность по вкладу составляет от 4.54% до 9.47%.

Подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%.

Подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/promotion/aavandayin-akts-ia-amarhayin , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.