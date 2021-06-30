|Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) запускает новую акцию «Летний вклад»
|Армия обороны Арцаха ведет серьезную работу по нейтрализации поствоенных вызовов
|На очистку береговой линии озера Севан правительство выделило 208 млн драмов
|В Армении не зарегистрировано ни одного случая с осложнениями после вакцинации
|10 миллионов долларов пойдут на финансирование «зеленых» хозяйств и МСП
|Визит Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества в Туркменистан
|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
|Жители Туманянского района будут защищать свое право на здоровую окружающую среду в судебном порядке
|Омбудсмен Арцаха обвинил Азербайджан в информационном терроризме
|В ЕС согласились добавить Армению в список государств, из которых разрешаются второстепенные поездки
|"Ай Дат": В ЕСПЧ поданы заявления по части семи армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
|Азербайджан вновь политизирует площадку ОЧЭС
|Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе
|Армения ужесточает регулировки института задержания в уголовном процессе страны
|"Мой шаг" предлагает сделать глав регионов подотчетными вице-премьеру, координирующему сферу
|Ованнес Игитян: Атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах
|Парламент одобрил поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - срок приостановления операций по счетам ограничен 65 днями
|При финсодействии России, ПРООН окажет поддержку 28 000 человек в Армении в рамках проекта о постконфликтном восстановлении
|Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлевают акцию по денежным переводам и увеличивают cash back в 10 раз
|В Генпрокуратуре Армении завершилось исследование трех дел о конфискации незаконно нажитого имущества
|В Армении наблюдается ускорение темпов распространения коронавируса
|Глава МККК: Красный Крест продолжает заниматься вопросом военнопленных в зоне карабахского конфликта
|СМИ: Евросоюз может снять ограничения на въезд для граждан Армении
|Роберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективе
|Армения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиации
|Армен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации
|В Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраны
|Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий
|Генсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группы
|Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна
|Анн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликт
|MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов
|Джонатан Лакот ознакомился с проектом "Гуманитарная помощь", реализуемый при финансировании Монморанси
|Депутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостности
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|Демограф: Быть или не быть миграции зависит от правительства Армении
|Национально-демократический полюс не признает итоги внеочередных выборов в парламент и объявляет "политический Сардарапат"
|Суд по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесен на 3 августа
|Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
|Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
|В Музее русского искусства откроется выставка "В поисках красоты. Михаил Врубель"
|Впервые за долгое время число зараженных коронавирусом в Армении за сутки перешагнуло отметку в 100 случаев
|В Абовяне стартовало строительство нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежища
|США привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил Пашиняна
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|Грузинский депутат: В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил
|Неумение закончить войну. Вначале этим отличилась Армения, а сейчас – Азербайджан
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АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) с 1-го июля 2021 года запускает акцию «Летний вклад» и предлагает клиентам до 31 июля 2021 года оформить вклад в драмах РА по выгодным условиям.
Вклад оформляется на сумму от 50 тыс. драмов РА, с процентной ставкой от 4.60% до 9.50%, с неограниченной возможностью пополнения и без снятия средств. Выплата процентов по вкладу предусмотрена в конце срока.
Вклад «Летний» даeт клиентам возможность даже при его досрочном расторжении получить часть накопленных процентов. Начиная со срока обслуживания вклада от 91 дней, при его досрочном расторжении, проценты сохраняются по ставке (-1%) от действующей для данного вида вклада процентной ставки для соответствующего периода.
Таким образом, в рамках вклада «Летний», если Ваш вклад обслуживался в Банке 90 дней и более, Вы имеете возможность в любой удобный Вам момент досрочно расторгнуть его, при этом сохранив значительную часть накопленных процентов.
Для вкладчиков, оформивших договор на сумму более 1 млн. драмов РА, предоставляются продукты по льготным условиям по выбору клиента: платежная карта Mastercard Gold с бесплатным ежемесячным обслуживанием и обналичиванием с банкоматов Банка за период действия депозита или возможность оформления депозитарной ячейки со скидкой 30% от стандартного тарифа в Банке (количество ограничено).
Для удобства клиентов Банк ВТБ (Армения) предлагает оформлять вклад также посредством услуги Видео Банк, которая позволяет совершать банковские транзакции не посещая филиалы.
Годовая процентная доходность по вкладу составляет от 4.54% до 9.47%.
Подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%.
Подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/promotion/aavandayin-akts-ia-amarhayin , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) запускает новую акцию «Летний вклад»
|Армия обороны Арцаха ведет серьезную работу по нейтрализации поствоенных вызовов
|На очистку береговой линии озера Севан правительство выделило 208 млн драмов
|В Армении не зарегистрировано ни одного случая с осложнениями после вакцинации
|10 миллионов долларов пойдут на финансирование «зеленых» хозяйств и МСП
|Визит Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества в Туркменистан
|Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства для развития зеленой энергетики
|Жители Туманянского района будут защищать свое право на здоровую окружающую среду в судебном порядке
|Омбудсмен Арцаха обвинил Азербайджан в информационном терроризме
|В ЕС согласились добавить Армению в список государств, из которых разрешаются второстепенные поездки
|"Ай Дат": В ЕСПЧ поданы заявления по части семи армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
|Азербайджан вновь политизирует площадку ОЧЭС
|Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе
|Армения ужесточает регулировки института задержания в уголовном процессе страны
|"Мой шаг" предлагает сделать глав регионов подотчетными вице-премьеру, координирующему сферу
|Ованнес Игитян: Атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах
|Парламент одобрил поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - срок приостановления операций по счетам ограничен 65 днями
|При финсодействии России, ПРООН окажет поддержку 28 000 человек в Армении в рамках проекта о постконфликтном восстановлении
|Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлевают акцию по денежным переводам и увеличивают cash back в 10 раз
|В Генпрокуратуре Армении завершилось исследование трех дел о конфискации незаконно нажитого имущества
|В Армении наблюдается ускорение темпов распространения коронавируса
|Глава МККК: Красный Крест продолжает заниматься вопросом военнопленных в зоне карабахского конфликта
|СМИ: Евросоюз может снять ограничения на въезд для граждан Армении
|Роберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективе
|Армения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиации
|Армен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации
|В Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраны
|Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий
|Генсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группы
|Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна
|Анн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликт
|MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов
|Джонатан Лакот ознакомился с проектом "Гуманитарная помощь", реализуемый при финансировании Монморанси
|Депутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостности
|Сборная Армении завоевала 3 медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике
|ССС Армении: Меру пресечения профессору Чарчяну может изменить либо суд, либо прокурор
|Демограф: Быть или не быть миграции зависит от правительства Армении
|Национально-демократический полюс не признает итоги внеочередных выборов в парламент и объявляет "политический Сардарапат"
|Суд по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесен на 3 августа
|Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
|Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
|В Музее русского искусства откроется выставка "В поисках красоты. Михаил Врубель"
|Впервые за долгое время число зараженных коронавирусом в Армении за сутки перешагнуло отметку в 100 случаев
|В Абовяне стартовало строительство нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежища
|США привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил Пашиняна
|Лавров и Гранди обсудили вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы
|Лавров летит в Анталью на переговоры с Чавушоглу
|Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
|Коллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена Чарчяна
|Гостевой дом в Гюмри, наполненный юмором. История успеха
|У НАН РА новый глава
|Грузинский депутат: В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил
|Неумение закончить войну. Вначале этим отличилась Армения, а сейчас – Азербайджан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"Аэрофлот" и S7 приступают к выполнению регулярных рейсов из Ростова в Ереван
|В Баку стартовали азербайджано-турецкие тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021"
|Выборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегда
|Читать больше
|Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
|Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
|Выборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегда
|Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
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