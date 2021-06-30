Среда, 30 Июня 2021 19:31

АрмИнфо.Обеспечение должной безопасности граждан Арцаха в послевоенный период столкнулось с новыми проблемами. Армия обороны и другие правоохранительные органы при поддержке и гарантиях миротворческих войск Российской Федерации проделали большую работу по нейтрализации этих вызовов. Об этом говорится в ежегодном послании президента Арцаха Араика Арутюняна Национальному собранию НКР.

Арутюнян отметил, что уже началась работа по реформированию системы безопасности республики, в рамках которой уже сформированы определенные новые законодательные и практические основы для обеспечения необходимой укомплектованности и боеспособности Вооруженных Сил.

Говоря о внешней политике Арцаха, Арутюнян отметил, что во время войны 2020 года Министерство иностранных дел Республики Арцах при поддержке своих представительств и диаспорских организаций развернуло политико-информационную кампанию, направленную на продвижение идеи признания Арцаха посредством международного права. Арцах обратилс я к парламентам более 100 стран с призывам признать его независимость и сдержать агрессию Азербайджана. Отчеты о последствиях этой агрессии были представлены в различные международные органы, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы. <Насколько эффективна была эта работа, насколько она будет способствовать нашей будущей внешней политике - другой вопрос>,

- отметил глава Республики.

Сегодня, говорится в обращении, перед Арцахом стоят новые вызовы, связанные с более агрессивной внешней политикой Азербайджана и Турции, поэтому необходимо оценить шаги, предпринятые в 2020 году, и активизировать работу с нашими старыми и новыми друзьями и предпринять шаги в этом направлении.

После прекращения боевых действий 10 ноября 1945 года основные усилия были приложены для решения вопроса о возвращении военнопленных и других лиц, содержащихся в Азербайджане, а также защиты армянского культурного наследия на оккупированных территориях. Было направлено множество писем Генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару по правам человека, Генеральному директору ЮНЕСКО, а также Генеральному секретарю Совета Европы и Верховному комиссару по правам человека. Продолжается тесное сотрудничество с миссией МККК.

В послании говорится о том, чтобы эффективно противостоять новым региональным, геополитическим реалиям и вызовам, связанным с азербайджано-турецкой вооруженной агрессией против Арцаха и ее последствиями, руководство Арцаха считает приоритетными следующие внешнеполитические цели:

Международное признание Республики Арцах; Содействие процессу окончательного, всеобъемлющего урегулирования азербайджано-

карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ в

рамках ее принципов; Восстановление территориальной целостности

Республики Арцах, обеспечение возвращения вынужденно перемещенных граждан республики в места их проживания; Обеспечение стабильной и безопасной среды для жизнедеятельности населения Республики Арцах, сохранение и укрепление государственного суверенитета; Углубление и укрепление связей с Российской Федерацией; Деизоляция Арцаха от международных отношений и программ. Повышение уровня международной субъектности республики; Защита интересов Республики Арцах во влиятельных международных структурах; Поддержание и развитие дружеских, взаимовыгодных отношений с разными зарубежными странами на разных уровнях; Содействие решению гуманитарных вопросов, включая возвращение военнопленных и заложников, удерживаемых в Азербайджане, решение судьбы пропавших без вести, а также защита армянского культурного и материального наследия на оккупированных территориях; Создание благоприятных внешних условий для экономического, социально-культурного развития Арцаха, обеспечения экономической безопасности страны, повышения уровня жизни населения, укрепления законности, демократических институтов гражданского общества, защита реализации прав и свобод человека, интересов и достоинства граждан Арцаха за рубежом. Укрепление триединства Армения - Арцах - Диаспора для эффективного решения вопросов общеармянской повестки