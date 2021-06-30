Среда, 30 Июня 2021 19:30

АрмИнфо. Министерство окружающей среды выделило 208,2 млн драмов на реализацию проекта по очистке затопленной береговой линии озера Севан. Об этом заявил сегодня глава экологического ведомства Романос Петросян в ходе совещания, посвященного открытию на озере туристического сезона.

Он отметил, что на реализацию проекта очистки озера мобилизованы более мощные технические средства и иная соответствующая специализированная техника. В ближайшее время проект будет передан на обсуждение в Правительство.

Министр высказал свое недовольство сегодняшним качеством работ по сохранению экологической ситуации в бассейне Севана. В связи с этим были предприняты и административные шаги, в том числе и кадровые. Министр призвал коллег из Национального парка Севана объединиться вокруг одной общей идеи, сделать все возможное для ее реализации.

Напомним, что на реализацию 5 программ и 29 мероприятий в сфере окружающей среды в прошлом году Армения потратила примерно 6,015 млрд драмов (около 12 млн долларов США). Особое внимание было уделено озеру Севан. Началась реализация комплексной программы по восстановлению запасов ишхана (севанская форель) и развитию рыбоводства в озере.

Как ранее сообщил Никол Пашинян, в июле 2021 года уровень воды озера Севан будет самым высоким за последние 60 лет. По его словам на деле, это результат совершенно нового качества управления водными ресурсами. Как пояснил и.о. главы правительства, в 2020 году забор воды из озера на энергетические и мелиорационные цели был на 22,8 млн куб.м воды меньше, но земель было орошено больше на 4 800 га. Одна из причин - <никто не стал зарабатывать миллионы на попуске воды из озера>. "Если вы поговорите со знающими людьми в сфере энергетики, то они скажут, что один сантиметр уровня воды в Севане - это примерно один миллион долларов", - указал он.