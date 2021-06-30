Среда, 30 Июня 2021 19:28

АрмИнфо. ACBA Bank и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) подписал кредитное соглашение на сумму 10 миллионов долларов. Средства, предоставленные ЕБРР, будут использованы банком ACBA Банком для финансирования зеленых микро- и малых предприятий в Армении. Привлеченные средства будут предоставлены как в драмах, так и в долларах США.

ACBA Bank и ЕБРР имеют богатую историю партнерских отношений. «Благодаря нашему регулярному сотрудничеству мы получаем возможность стимулировать и способствовать развитию «зеленой экономики» в Армении, а также микро-, малых и средних предприятий», - сказал Акоп Андреасян, исполнительный директор АКБА Банка.

АКБА Банк - один из лидеров банковской системы Армении, представленный во всех регионах Армении. У банка 62 филиала и около 1500 сотрудников. АКБА Банк - один из крупнейших работодателей в банковской системе Армении.