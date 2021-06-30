Среда, 30 Июня 2021 18:10

АрмИнфо.В период с 28-го по 30-ое июня 2021, в Ашхабаде с официальным визитом пребывает Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур.

В рамках визита Генеральный секретарь ОЭС был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также состоялась встреча доктора Хади Солейманпура с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны обсудили практическую деятельность ОЭС в рамках председательства Туркменистана в Организации в текущем году. Рассмотрены ключевые аспекты Концепции разработанной туркменской стороной, нацеленной на совершенствование деятельности ОЭС.

В числе приоритетных задач, заложенных в данной Концепции – развитие торговой и инвестиционной деятельности стран формата, проведение финансово-банковских реформ, создание благоприятных условий для поощрения свободного перемещения товаров и услуг, а также активизация деятельности по созданию свободных зон торговли. Все это призвано способствовать региональной экономической интеграции.

Стороны отметили значимость усилий Туркменистана по созданию новых торговых, транзитных и энергетических коридоров, в частности с учетом необходимости поддержания транспортной устойчивости в период чрезвычайных ситуаций.

В ходе встречи также подчёркнута важность укрепления деятельности ОЭС по поддержанию энергетической устойчивости и разрешению экологических проблем, в том числе путем внедрения возобновляемых источников энергии в ключевые отрасли экономик стран ОЭС.

Рашид Мередов и Хади Солейманпур подтвердили значимость расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-участниками ОЭС, включая укрепление контактов в области науки, образования и спорта. Отмечена необходимость усиления взаимодействия между странами по осуществлению научно-исследовательских работ для борьбы с пандемией.

В рамках своего председательства в ОЭС, Туркменистан также намерен продолжать способствовать продвижению сотрудничества между странами формата по поддержанию продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства.

Будучи непосредственным соседом Исламской Республики Афганистан, Туркменистан также призывает к укреплению взаимодействия по поддержанию социально-экономического восстановления этой страны и уверен в эффективности задействования механизмов ОЭС в данном контексте.

Также туркменская сторона продолжит организацию экспертных встреч в рамках ОЭС и готовиться принять у себя 15-ый Саммит Организации экономического сотрудничества 28 ноября текущего года, в День образования ОЭС.

Встреча Министра иностранных дел Туркменистана и Генсека ОЭС была ознаменована присоединением Туркменистана к Рамочному соглашению о торговом сотрудничестве стран-членов Организации экономического сотрудничества. Подпись под соответствующим документом поставил Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана О.Гурбанназаров.