Среда, 30 Июня 2021 18:02

АрмИнфо.Ардшинбанк привлек 20 млн. долларов в виде кредитов от Фонда глобального климатического партнерства (GCPF). Привлеченные средства будут использованы для увеличения кредитных вложений в проекты повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, в основном, для финансирования солнечных панелей.

Субкредиты могут быть предоставлены домашним хозяйствам, крупным корпорациям, малого и среднего бизнеса, а также муниципальным образованиям.

Как отметил председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян, спрос на электроэнергию растет во всем мире. «Армения развивает солнечную энергетику в поисках альтернативных источников энергии. Этот сектор имеет большие перспективы развития с учетом количества солнечных дней в Армении. Ардшинбанк полностью привержен реализации проектов зеленого кредитования и зеленой энергетики в нашей стране, поддерживая строительство и реконструкцию малых гидроэлектростанций», - сказал он.

По словам Ананяна, у Банка есть все возможности для финансирования электростанций с гораздо большей мощностью. «Только за последний год на эти цели было выдано кредитов на сумму около 30 млн. долларов. Новые фонды помогут нам значительно расширить наши инвестиционные возможности в экономике Армении, в частности, за счет предоставления «зеленых» кредитов юридическим лицам на покупку и установку солнечных панелей », - сказал он. Ананян заявил, что Ардшинбанк стремится сделать принципы экологичности частью своей культуры. Банк и дальше будет поддерживать своих клиентов в их стремлении использовать чистую энергию, разрабатывая новые продукты для повышения энергоэффективности и повышая осведомленность своих клиентов о зеленой энергетике », - заключил председатель правления Ардшинбанка.

GCPF – базирующаяся в Люксембурге инвестиционная компания, целью которой является инвестировать в проекты ВИЭ и ЭЭ в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах по всему миру для снижения потребления энергии и / или выбросов CO2. Фонд объединяет государственных и частных инвесторов.

ЗАО «Ардшинбанк» - один из ведущих банков Армении. Банк неоднократно признавался лучшим армянским банком авторитетными международными изданиями. В 2020 году журнал Global Finance назвал Ардшинбанк «Лучшим банком года», а также «Самым надежным банком года» в Армении. Ардшинбанк был также признан журналом Euromoney британских институциональных инвесторов «Лучшим банком Армении 2020 года». Журнал The Banker Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка «Сделкой года» в Европе в 2020 году. ЗАО «Ардшинбанк» признано «Лучшим розничным банком года Армении» по версии Asian Banking & Finance (ABF) в 2021 году.