Среда, 30 Июня 2021 17:57

АрмИнфо.Около 70 жителей Туманянского района Лорийской области будут защищать свое право на здоровье, жизнь и имущественные права в судебном порядке.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, судебные иски против ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат," подали жители расширенной общины Ахтала, включая села Мец Айрум и Чочкан. Как указано в сайте судебно- информационной системы www.datalex.am, иски касаются нарушений права на здоровье, права на личную жизнь и неприкосновенность имущества, и требования о возмещении ущербов. Юридическую помощь оказывает адвокатская контора "Туманян".

В основе исков лежат результаты анализов, взятых у жителей, подвергающихся воздействию загрязняющих объектов горной промышленности, а также проб почвы, воды, и продуктов, взятых с территорий постоянного загрязнения. Исследования были проведены в 2018-2020 гг. организацией из Чехии "АРНИКА", специализирующейся в области химического загрязнения, при участии общественной организации "Центр общинной мобилизации и поддержки" и Информационной НПО "Эколур".

В опубликованных отчетах (1, 2, 3) показано повышенное содержание в организме тяжелых и токсичных металлов, таких как мышьяк и кадмий. Особенную тревогу вызвало высокое содержание этих элементов у детей, проживающих на территории химического загрязнения.

"Защита прав людей, проживающих на территориях, загрязненных добывающей промышленностью, крайне важна. Горнодобывающая промышленность не должна работать за счет здоровья людей, за счет экономии на очистных сооружениях", - говорит президент "Центра общинной мобилизации и поддержки" Олег Дулгарян. По его словам, пока в Армении нет механизмов для компенсации ущерба, следовательно, не достигнута социальная справедливость.

"Мы добиваемся, чтобы такие механизмы были и работали, и уверены, что местные общины, осознавая нанесенный им ущерб, самоорганизуются, и будут иметь все больше сторонников по защите права на жизнь и здоровье", - сказал Дулгарян.

Он подчеркнул, что необходимо ввести также превентивные меры, касающиеся страхования, размера и механизма выплат компенсаций, чтобы минимизировать ущербы, причиненные добывающими предприятиями.

Президент Информационной НПО "ЭкоЛур" Инга Зарафян отметила: "Впервые люди защищают свои права на основе результатов анализов по химическому загрязнению. Мы ожидаем, что будет создан судебный прецедент, когда компания будет призвана к ответственности перед конкретными людьми, пострадавшими от ядовитых выбросов и утечек из объектов горнорудных предприятий. Право на здоровую окружающую среду, означает право на жизнь. Именно это в судах намерены доказать жители общины Ахтала". Координатор программы из Арники Валерия Гречко считает, что близость предприятий горнодобывающей промышленности к населенным пунктам обязательно влияет на здоровье местных жителей и на условия их проживания. "Обращение в суд представляет собой важный этап целой цепочки действий и мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Туманянском районе. Это также является показателем готовности местных активистов изменить ситуацию к лучшему. Судебные процессы могут привлечь внимание к проблемам горнодобывающей промышленности как в регионе, так и на государственном уровне. Мы не исключаем и подачу исков в Европейский суд по правам человека. В этом случае, к процессам будет также привлечено и международное сообщество", - отметила она.

Материал создан в рамках проекта "Повышение осведомленности о загрязнении в Туманянском районе", реализуемой чешской организацией по химической безопасности Арника, при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чехии в рамках Программы трансформации сотрудничества. Содержание материала не отражает официальное мнение Министерства иностранных дел Чешской Республики, или других институтов, оказывающих финансовую поддержку проекту. Ответственность за содержание несут авторы материала.