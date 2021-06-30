Среда, 30 Июня 2021 17:51

АрмИнфо.Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян выступил с заявлением, в котором обратил внимание на продолжающуюся агрессию Азербайджана против народа Арцаха, оказание психологического давления на жителей Республики посредством информационного терроризма.

Так, в заявление Омбудсмена Нагорного Карабаха подчеркивается, цель данных вопиющий действий одна - изгнать армян из Арцаха, посеяв

страх, отчаяние и психологическое давление среди жителей республики.

"Если раньше нашим жителям звонили и предлагали продать магазины и квартиры, то сейчас в социальной сети Facebook активирована страница "Ханкенди", которая явно выполняет заказы азербайджанской пропаганды. В последнем посте самопровозглашенный "депутат, избранный от Степакерта" представляет контакты своего несуществующего офиса, как бы ожидая, что к нему обратятся жители Арцаха. Это очередная манипуляция властей Азербайджана и двойная игра: предстать перед мировым сообществом под видом миролюбивой страны и внутри страны подпитывать собственное общество армянофобией", - убежден Степанян.

По его словам, содержание страницы ясно показывает, что она координируется государственными органами Азербайджана и направлена на оказание психологического давления на народ Арцаха посредством информационного террора, а комментарии под сообщениями страницы полны армянофобии и языка вражды в отношении армян.

Омбудсмен Арцаха призвал органы национальной безопасности принять необходимые технические меры, чтобы пресечь дальнейшее тиражирование этой страницы среди армянского населения и обеспечить психологический иммунитет собственного населения.

Кроме того, Омбудсмен НКР обратил внимание международных организаций на этот вопрос, отметив, что это психологический терроризм, осуществляемый Азербайджаном, что в свою очередь является элементом систематической политики этнических чисток против армян Арцаха.

Ранее, СНБ Арцаха подтвердила тот факт, что граждане Азербайджана и Турции звонят жителям Карабаха и предлагают последним продать свои квартиры, аргументируя это тем, что им все равно придется оттуда уйти.