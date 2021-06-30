Среда, 30 Июня 2021 17:49

АрмИнфо.В среду правительства Европейского союза согласились добавить Армению и еще 10 стран в список государств, из которых они разрешат второстепенные поездки, заявили дипломаты ЕС.

"Послы 27 стран ЕС одобрили дополнения на встрече в среду, и изменения вступят в силу в ближайшие дни. В список вошли 11 стран: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия", - сообщает Daily Mail со ссылкой на Reuters.

Странам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для 14 стран - Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и США.

В рекомендации также включены китайские административные районы Гонконг и Макао.

Отдельные страны ЕС по-прежнему могут потребовать отрицательный тест на COVID-19 или отправить гражданина на карантин.