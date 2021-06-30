Среда, 30 Июня 2021 17:48

АрмИнфо.Центр сравнительного международного права в сотрудничестве с Армянским центром правосудия и прав человека (Вашингтон) подал еще семь заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой применить временную меру в связи с делами армянских военных, захваченных в плен после 9 ноября 2020 года, при грубом попирании международного гуманитарного права. Об этом сообщает Центральное Бюро "Ай Дат".

"Продолжающаяся политика Азербайджана по непризнанию армянских военнопленных таковыми является примером извращенного отношения к человеческой жизни. Международному сообществу пора перестать подбадривать диктатора Алиева и потребовать от Азербайджана выполнения обязательств в рамках Женевской конвенции от 1949 года", - сказал глава Армянского центра юстиции и прав человека, давний деятель "Ай Дат" Кен Хачикян.

В сообщении отмечается, что обращение в ЕСПЧ по обеспечению применения временной меры является первым шагом на пути принуждения Азербайджана к признанию факта удерживания армянских военнопленных и подтверждения их статуса.

Также подчеркивается, что этот шаг позволит международным гуманитарным организациям, особенно Международному комитету Красного Креста, получить доступ к плененным лицам.

"В результате сотрудничества двух правозащитных организаций, базирующихся в Ереване и Вашингтоне, в Европейский суд по правам человека были переданы дела около одной сотни армянских военнопленных. Недавно при таком же сотрудничестве удалось собрать информацию о 90 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном.

Правозащитные центры продолжат добиваться освобождения около ста армянских заключенных и защиты их права на жизнь", - говорится в сообщении "Ай Дат".

Заметим, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды.

Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.