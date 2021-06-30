Среда, 30 Июня 2021 16:52

АрмИнфо. Согласно Трехстороннему заявлению, с окончанием вооруженного конфликта Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Как сообщает пресс-служба МИД АР, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 43-м заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

При этом он констатировал, что продолжение деятельности по обеспечению мира, восстановлению и реконструкции, возвращению вынужденных переселенцев в постконфликтный период является для страны абсолютным приоритетом.

Министр сказал, что правительство Азербайджана приступило к практическим действиям по ликвидации последствий "оккупации". "Мы ценим интерес стран-партнеров к поддержке наших усилий посредством инвестиций и технического сотрудничества", - добавил Байрамов.

Глава МИД Азербайджана отметил, что урегулирование конфликта также открывает новые перспективы для регионального сотрудничества, развития и прогресса. "Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено Трехсторонним заявлением Азербайджан - Россия - Армения от 11 января 2021 года, предусматривающим открытие коммуникаций в регионе. Реализация этих мер существенно изменит ландшафт важной части региона ОЧЭС - Южного Кавказа. Зангезурский коридор, новое связующее звено между Азербайджаном и Турцией, будет обслуживать существующие торговые и транспортные связи, а также соединит эксклав Нахчыван с Азербайджаном по прошествии почти тридцати лет", - сказал он, при этом умолчав, что Азербайджан не выполняет аш несколько пунктов этого заявления, при этом пытаясь спекулировать некоторыми его положениями.

Также глава МИД АР заявил о том, что Азербайджан "предложил Армении начать двусторонние обсуждения в связи с делимитацией и демаркацией границы".

"Азербайджан, восстанавливая свою территориальную целостность, неоднократно выражал решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных границ на международном уровне. Азербайджан ждет позитивной реакции Армении", - сказал Джейхун Байрамов, опять же умолчав, что азербайджанские вооруженные формирования с 12 мая вторглись на территорию РА, продолжают пребывать на суверенных армянских землях, и терроризировать население.

Министр сказал, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе нет альтернативы установлению добрососедских отношений на этой основе: "Есть беспрецедентный шанс на установление таких отношений посредством последовательной реализации Трехстороннего заявления, подписанного лидерами обеих сторон".

Заметим, что ОЧЭС - это экономическая организация, и Армения неоднократно подчеркивала недопустимость использования данной площадки для продвижения политических вопросов, в целом политизации площадки.