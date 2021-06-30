Среда, 30 Июня 2021 16:51

АрмИнфо.Россия сделает все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе (Южный Кавказ -ред) . Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин касаясь вопроса обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха.

При этом он добавил, что и бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители нагорного Карабаха. "Мне хочется думать, что так оно и будет. Несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями", - отметил глава России.

Российский лидер констатировал, что Россия сыграл определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса (в зоне карабахского конфликта - ред). По его словам, никто не заинтересован, чтобы он развивался - ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. "Потому, что если мы будем жить все мирно и дружно, то создадим условия для улучшения жизни людей, не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Я имею ввиду нормальное существование семей, экономическое развитие, социальное развитие. В чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе в высшей степени нуждаются. Потому, что жить в постоянной тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем", - сказал президент России.

По словам Путина, это прекрасно понимают как руководители Азербайджана, так и Армении. При этом он указал на скопление множества проблем в зоне конфликта.

"Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры, с размежевание границы, с тем , чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном. Особенно там, где государственной границе по существу никогда не было - эта была только административная граница между союзными республиками. Мы сейчас находимся в процессе этой работы", - сказал президент России, напомнив о создании для этого специальной трехсторонней рабочей группы - РФ, Армения и Азербайджан.