Среда, 30 Июня 2021 16:50

АрмИнфо. Парламент Армении во втором и окончательном чтении 30 июня одобрил поправки к <Уголовно-процессуальному кодексу РА> (УПК РА). Как пояснил депутат НС 7-го созыва от фракции "Мой шаг" и соавтор документа Николай Багдасарян, изменения касаются института задержания в уголовном процессе.

В частности, по словам парламентария, поправки внесены в ст. 128 УПК (понятия задержания). Пояснив предлагаемые изменения "на доступном, народном языке", Багдасарян заявил, что по действующим правилам, нельзя задерживать лицо, совершившее преступления, если он не предпринял попытку бегства. "К примеру, лицо совершило убийство, но его нельзя задерживать, если он не пытается скрыться", - уточнил он. Таких примеров, по его словам, было множество и с этим неоднократно сталкивалось правосудие, в частности, после революции. Данная инициатива направлена на устранение пробела, подчеркнул депутат.

В рамках предлагаемых поправок, по словам Багдасаряна, следственный орган также правомочен задерживать лицо, находящееся в статусе обвиняемого, нарушившее меры подписки о невыезде. Поправки предполагают также сокращение максимального срока задержания с 72 до 36 часов.

Отметим, что согласно указанной 128-й статье УПК РА, задержать можно только: 1) лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, за совершение которого может быть назначено наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне, заключения под стражу, лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы; 2) обвиняемого, нарушившего условия примененной меры пресечения. Задержание производится: 1) по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; 2) на основании постановления органа уголовного преследования.