Среда, 30 Июня 2021 16:48

АрмИнфо.Депутаты парламента 7-го созыва от правящей фракции "Мой шаг" предлагают сделать глав регионов подотчетными вице- премьеру, координирующему сферу. Поправки к закону "О территориальном управлении РА" и смежные законы представил соавтор документа Геворг Папоян 30 июня.

По его словам, инициатива нацелена на повышение эффективности работы губернаторов и областных администраций путем установления их подотчетности вице-премьеру, которому решением премьер-министра будет вверена координация сферы. Помимо этого, как пояснил Папоян, полномочия вице-премьера по территориальному управлению будут разделены. В частности, с целью повышения эффективности деятельности глав регионов вице-премьер будет координировать текущую деятельность губернаторов, а также работу губернаторов с другими органами системы государственного управления.

Согласно законопроекту, вице-премьер будет обсуждать программы, предусмотренные государственным бюджетом Армении, и другие средства для обеспечения сбалансированного развития территорий, осуществлять правовой контроль над решениями, принимаемыми губернаторами, и вносить соответствующие предложения премьер-министру по данным вопросам области. Он будет контролировать деятельность аппарата губернатора, заслушивать отчеты о деятельности аппарата губернатора, знакомиться с результатами проверок их деятельности.

Отметим, что согласно действующему законодательству, губернаторы (руководители областей - марзпеты) осуществляют территориальную политику Правительства, координируют деятельность территориальных служб исполнительных органов, за исключением случаев, предусмотренных законом. Губернаторы назначаются и освобождаются от должности постановлением Правительства. Эти постановления заверяются Президентом Республики. Должность губернатора считается дискреционной. Губернаторы ответственны перед Правительством и подотчетны ему.