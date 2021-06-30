Среда, 30 Июня 2021 16:47

АрмИнфо.За исключением представителей 2-3 стран, все в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) понимают, что продвижение вперед, и формирование доверительной среды между Арменией и Азербайджаном не видится возможным без возвращения армянских военнопленных. Об этом 30 июня в ходе пресс-конференции заявил член делегации НС РА в ПАСЕ Ованнес Игитян.

"Не могу использовать выражение "проармянские настроения", но в целом атмосфера в ПАСЕ сосредоточена на волнующих Армению вопросах",

- отметил депутат.

При этом Игитян отметил, что считает большим упущением не использования потенциала всего армянства в вопросе возвращения армянских граждан из азербайджанского плена. "Надо понимать, что возвращение пленных это не вопрос их родных, представительства Армении в ПАСЕ, парламентского большинства, это даже не вопрос государства Армении, это как минимум касается всего армянства, не говорю уже обо всем цивилизованном мире", - подчеркнул он.

Парламентарий в этом контексте заметил, что перед посольствами Азербайджана в любой стране необходимо организовывать пикеты, чтобы азербайджанский дипкорпус чувствовал дискомфорт. "Если закон той или иной страны позволяет организовывать акции только с одним участником, то пусть один участвует, если потребуют соблюдение дистанции - соблюсти эту дистанцию. Это должно быть задачей №1. Только при таком условии этот вопрос станет вопросом международного сообщества", - убежден депутат. Игитян также заметил, что ПАСЕ не имеет санкционных рычагов, однако выступления докладчиков из разных стран и полученная здесь информация будет передана в парламенты стран последних. Вместе с тем он рассказал, что в ходе своего выступления в ПАСЕ поднял вопрос о вторжении на территорию Армении азербайджанских военных, а также были проведены параллели с действиями Турции в Средиземном море.

Заметим, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды.

Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.