Среда, 30 Июня 2021 15:20

АрмИнфо. Национальное собрание Армении 30 июня на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении одобрило предложенный правительством проект закона о внесении изменений и дополнений в закон РА <О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма>.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РА Нерсес Ерицян, представляя документ, с первого по второе чтения по предложению парламентариев были внесены ряд изменений в проект закона. Так, был расширен круг лиц, имеющих политическое воздействие, включив в него высокопоставленных должностных лиц ОМС, а срок приостановления операций по счетам (блокирование счетов) ограничен 65 днями. В течение указанных 65 дней, как пояснил Ерицян, будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо о разморозке счета.

Напомним, что законодательная инициатива была обсуждена 27 апреля на заседании Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Как тогда сообщил замглавы ЦБ, в июле 2018 г. комиссия MONEYVAL утвердила первый отчет о прогрессе Армении в выполнении рекомендаций, данных на пятом этапе оценочного отчета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отмечено, что, хотя Армения добилась значительного прогресса в устранении выявленных технических недостатков, все еще есть некоторые недостатки в выполнении рекомендаций, представленных международными структурами. По Ерицяну, Армения постоянно предпринимает шаги по приведению своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с международными стандартами.

Депутаты подняли много вопросов, которые в основном касались внедрения в Армении современного законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, взаимодействия с международными структурами и странами ЕАЭС. В ответ Н.Ерицян отметил, что Россия играет серьезную роль в борьбе с финансированием терроризма. Соседняя Грузия также зафиксировала высокие показатели в указанной борьбе.

Отмечалось, что законопроектом установлен запрет на предоставление отчетов клиентам или иным лицам о получении указаний уполномоченного органа отчитывающимися субъектами. Данное положение направлено на более эффективную организацию поручения уполномоченного органа. В рассматриваемом проекте уточнены также другие важные и актуальные положения.

По заверению зампредседателя ЦБ, принятием законопроекта ожидается совершенствование практики применения требований законодательства в данной сфере.