Среда, 30 Июня 2021 14:06

АрмИнфо. Сегодня посол России в Армении Сергей Копыркин временно исполняющая обязанности постоянного представителя ПРООН в РА Михаэла Стойкоска подписали Меморандум о взаимопонимании для запуска проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении.

Как сообщает пресс-служба ПРООН, проект стоимостью в 3,2 миллиона долларов США финансируется Правительством Российской Федерации, будет

реализовываться Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Армении и направленно на поддержке наиболее уязвимых сообществ и групп в Армении, включая перемещенных лиц, в первую очередь в приграничных районах Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора. Отмечается, что проект затронет 28 тысяч граждан.

В соответствии с программой правительства Армении по борьбе с бедностью посредством инклюзивного роста, предпринимательства и создания рабочих мест, проект нацелен на создание устойчивых источников к существованию для уязвимых слоев населения, включая перемещенных лиц и ветеранов в регионах Армении; поддерживать их социально-экономическую интеграцию с помощью различных механизмов создания рабочих мест и извлекать максимальные выгоды из социально-экономического восстановления для принимающих сообществ и уязвимых групп с помощью устойчивых решений в области зеленой энергетики.

Как сказал посол РФ Сергей Копыркин на церемонии подписания меморандума, одна из основных целей запущенного сегодня проекта - помогать армянскому обществу преодолеть постконфликтный стресс, восстановить уверенность и силы для движения вперед - чему Россия, как ключевой стратегический союзник, придаем большое значение.

"Эта инициатива является еще одним шагом в последовательной и систематической поддержке Россией комплексного социально-экономического развития Армении, осуществляемого через двусторонние и международные механизмы", - сказал российский дипломат.

В свою очередь Стойкоска отметила, что ПРООН при щедрой финансовой поддержке Российской Федерации не только покроет насущные потребности уязвимых сообществ и групп в Армении (поддержка средств к существованию, жилья, рабочих мест, энергетики и других вопросов), но и предоставит устойчивые решения. По ее словам, эти решения выходят за рамки гуманитарной помощи и охватывают путь развития, принося пользу также принимающим общинам и облегчая бремя правительства Армении.

Также отмечается, что ПРООН и Российская Федерация имеют опыт успешного партнерства в областях устойчивого развития, сельского туризма, изменения климата, энергетики и окружающей среды. Текущий двухлетний проект будет реализован в тесном сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктуры РА.

Напомним, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении. Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 г. составил уже порядка 70 млн. долл. США