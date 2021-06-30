Среда, 30 Июня 2021 12:15

АрмИнфо.Ардшинбанк и международная платежная система Visa продлили кампанию по денежным переводам с карты на карту еще на месяц и улучшили условия для победителей.

Теперь в рамках кампании первые 50 клиентов, которые в течение месяца переведут не менее 10 000 драмов со своей карты Visa на другую иностранную карту Visa через мобильное приложение Ардшинбанка или через услугу Card2Card на сайте Ардшинбанка, получат возврат наличных (cash back) на сумму 10 000 драмов.

Основные условия акции:

Акция действует с 29 июня по 29 июля включительно.

В акции могут участвовать только держатели карт Visa Ардшинбанка.

В рамках акции кэшбэк могут получить только те держатели карт Visa, которые не совершали переводы с карты на карту в течение года, предшествующего дате запуска акции (28.06.2020-28.06.2021).

Каждый владелец карты во время акции может получить кэшбэк только один раз.

Кэшбэк будет выплачен после 29 июля текущего года в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Выплата кэшбэка будет осуществляться на счет карты, с которой был осуществлен денежный перевод. В случае, если во время выплаты кэшбэка указанный счет закрыт или перевод осуществлялся в иностранной валюте, кэшбэк будет переведен держателю карты в драмах РА на его другой счет в Ардшинбанке, если другого текущего счета в драмах нет, то возврат суммы осуществляться не будет.

Напомним, Ардшинбанк в 2020 году был признан международной платежной системой Visa крупнейшим эмитентом своих карт в Армении.

Инфраструктура обслуживания платежных карт Ардшинбанка включает 60 отделений, 138 банкоматов, 670 торговых терминалов, более 2000 терминалов самообслуживания по всей Армении.

Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт банка по адресу www.ardshinbank.am или позвоните по номеру 012222222 в круглосуточный центр связи Банка.