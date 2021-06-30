Среда, 30 Июня 2021 12:13

АрмИнфо. В Генпрокуратуре Армении завершилось исследование трех текущих дел о конфискации имущества незаконно происхождения - заинтересованным лицам предложено ознакомиться с материалами и высказать свою позицию. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РА.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году в целях проверки оснований для начала расследования по факту наличия имущества возможного незаконного происхождения в Генпрокуратуру РА поступили материалы по 201 уголовному делу в отношении 430 лиц. Отмечается, что в 2020 году было принято 214 решений о начале исследования материалов, а в 2021 году - 26. В рамках исследования были проведены многочисленные мероприятия.

"В рамках 7 исследований были отправлены запросы о международной правовой помощи, 4 из которых получили ответное письмо.

В суд первой инстанции города Еревана было подано 21 заявление о предоставлении сведений, составляющих банковскую, страховую или коммерческую тайну. К настоящему времени суд вынес 18 решений, из которых 12 - полностью удовлетворили предоставление банковской тайны, а 6 - удовлетворили частично. На одно из указанных решений подана апелляция. Для определения рыночной стоимости обнаруженного в ходе исследования имущества незаконного происхождения было назначено 11 экспертиз, 3 из которых были завершены экспертным учреждением", - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что направили в суд 6 заявлений о применении предварительных мер в рамках уголовных дел о конфискации имущества незаконного происхождения.

В ведомстве также добавили, что суд уже удовлетворил 4 заявления по трем исследования. "По завершенным исследованиям было выявлено 20 недвижимых и 5 движимых имуществ, акции 3 акционерных обществ, а также сумма в размере 6,194,611,586 драмов предположительно незаконного происхождения.

В рамках упомянутых 3 исследований, соответствующие заинтересованные стороны уже были уведомлены, приглашены для ознакомления с материалами и высказывания своей позиции по полученным данным", - сообщили в Генпрокуратуре.