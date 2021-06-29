Вторник, 29 Июня 2021 21:40

АрмИнфо. И.о.министра обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян посетил аэропорт Эребуни, где начальник управления авиации ВС РА, полковник Гагик Асланян и командир российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО, полковник Александр Петров представили имеющиеся на военной базе авиационные средства и их технические характеристики.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава оборонного ведомства ознакомился и с возможностями военных самолетов в кабине пилота, а также ему были представлены также некоторые образцы вооружения военных самолетов.

Сообщается, что в ходе визита обсуждались нынешнее состояние сотрудничества сил военной авиации двух стран, ход совместного боевого дежурства и предстоящие программы.