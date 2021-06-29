Вторник, 29 Июня 2021 17:31

АрмИнфо."Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 (на территории Армении - ред.) во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается". Об этом сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

"В связи с подбитием (терминология источника) 9 ноября 2020 года на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - заявила глава пресс-службы РИА Новости.

Салимзаде также подчеркнула, что генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета. "В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - подчеркнула она.

Минобороны РФ 9 ноября 2020 года сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

Расследование поводит также российская сторона. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности), однако позже оно было переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц).