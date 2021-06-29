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АрмИнфо."Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 (на территории Армении - ред.) во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается". Об этом сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.
"В связи с подбитием (терминология источника) 9 ноября 2020 года на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - заявила глава пресс-службы РИА Новости.
Салимзаде также подчеркнула, что генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета. "В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - подчеркнула она.
Минобороны РФ 9 ноября 2020 года сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
Расследование поводит также российская сторона. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности), однако позже оно было переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц).
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|США привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил Пашиняна
|Лавров и Гранди обсудили вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы
|Лавров летит в Анталью на переговоры с Чавушоглу
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|В Крашен усилиями почетного консула Германии открыта гостиница "Туй-туй ЭкоЛодж"
|Постпредство Армении в ЕСПЧ выступило с заявлением, в связи с постановочными судебными процессами над армянскими военнопленными в Азербайджане
|Армянские тюркологи выступили в Международной конференции, посвященной великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули.
|За сутки в Армении подтвердилось всего 54 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 87 человек
|В Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию Азербайджана
|ЦИК РА опубликовала окончательные результаты выборов: Блок "Армения" намерен потребовать аннулировать их
|Спецпосланник правительства Канады изучит перспективы поддержки армянской демократии
|В Армении за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случаев
|По нарушениям избирательного законодательства в ходе выборов в парламент возбуждено уголовное преследование в отношении 47 лиц - Генпрокуратура
|Возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанские ВС угрожали убить иностранного журналиста
|Америабанк открыл новый столичный филиал <Маштоц>
|Никол Пашинян обсудил повестку дня Армения-ЕС с высокопоставленными европейскими чиновниками
|Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
|Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
|В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
|Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты" на полях Совета ООН по правам человека
|Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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