Вторник, 29 Июня 2021 17:30

АрмИнфо.Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, согласно ИА Туран, несколько десятков участников 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха, накануне провели перед Министерством обороны Азербайджана акцию протеста. Они протестовали против игнорирования их заслуг и участие в боевых операциях, а также отсутствие поддержки со стороны Министерства.

В акции принимали участие лица, участвовавшие в боях за Физули, Джебраила, Ходжавенда, Шуши.

Они заявили, что их имен не оказалось в списках награжденных медалями и орденами за освобождение вышеназванных городов и районов. Некоторые жаловались на не предоставление им статуса ветерана или инвалидности.

"Не дают статуса ветерана. Мы служили в одном взводе - одному дают медаль, другому - нет. Жалуемся, но никто не рассматривает", - сказал один из протестующих.

"Я участвовал в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд, но меня не наградили. В Минобороны говорят, что моего имени нет в представлении войсковой части, а там говорят, что включили мое имя",- сказал другой участник войны.

Еще один протестующий сказал, что он был ранен в боях, а ему говорят, что он не участвовал в военных действиях. Другой протестующий сказал, что в боях потерял три пальца руки, но ему не дают ни медали, ни инвалидности.

Ряд участников акции пожаловались на не предоставление им инвалидности, вымогательства для присуждения этого статуса и присуждение медалей. Представители Минобороны так и не вышли к протестующим.

Заметим, что днями ранее в Азербайджане была организована пафосная церемония награждения участников широкомасштабной агрессии против Арцаха.