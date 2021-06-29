Вторник, 29 Июня 2021 17:00

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде вновь призвала Азербайджан освободить армянских военнопленных, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы и достичь политического решения.

"Я не согласна с тем, что ОБСЕ не прилагает больших усилий для разрешения конфликта, того, что происходит в Нагорном Карабахе. У меня есть очень активный специальный представитель. Я лично встречалась с ним вчера, чтобы обсудить ситуацию. Есть сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, России и Франции, которые пытаются предпринимать очень позитивные шаги", - сказала Анн Линде на пресс-конференции, реагируя на замечание "Арменпресс", что армянское общество разочаровано пассивной позицией ОБСЕ во время войны в Нагорном Карабахе, и отвечая на вопрос, разделяет ли действующий председатель ОБСЕ мнение президента Азербайджана, что нагорно­карабахский конфликт разрешен.

При этом она констатировала, что в прошлом году их доступ в регион был ограничен из-за пандемии и по другим причинам, однако не пояснила по каким.

Действующий председатель ОБСЕ напомнила, что в середине июня была достигнута договоренность о возвращении 15 армянских военнопленных в Армению, и армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей. Анн Линде видит в этом долгожданный способ укрепить доверие. По ее мнению, это произошло в результате неоценимой роли Грузии, прекрасного сотрудничества между США, Советом Европы, Европейской комиссией и сопредседателями ОБСЕ.

"Я призываю Армению и Азербайджан сделать позитивный шаг, освободив всех пленных, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии Анджея Каспршика найти политическое решение, поскольку мирного соглашения пока нет", - сказала Анн Линде.

Заметим, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды.

Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.