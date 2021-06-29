Вторник, 29 Июня 2021 16:29

АрмИнфо.Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, входе состоявшегося телефонного разговора, обсудили широкий спектр вопросов повестки дня, представляющие взаимный интерес на двусторонних и многосторонних площадках.

Как сообщает пресс-служба армянского парламента, звонок состоялся по инициативе российской стороны. Володин поздравил Мирзояна с убедительной победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в его дальнейших начинаниях.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Армении 27 июня подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Республике 20 июня.

Согласно окончательным данным ЦИК РА в парламент проходят три силы - "Гражданский договор" Никола Пашиняна - 688761 голос или 53,91%, блок "Армения" Роберта Кочаряна - 269481 голос или 21,09%, и блок "Честь имею" Сержа Саргсяна - 66650 голосов или 5,22%.