Вторник, 29 Июня 2021 16:25

АрмИнфо.Вопрос освобождения армянских военнопленных был в числе моих приоритетов на полях сессии ПАСЕ. Об этом 29 июня в ходе пресс-конференции в Ереване заявила депутат уходящего парламента Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян.

Она напомнила, что неделю провела в Страсбурге, где провела участие в работах летней сессии ПАСЕ.

"Этот вопрос был в приоритетах в ходе моих выступлений на заседаниях ПАСЕ, поскольку я обещала родным военнопленных сделать всё от меня зависящее для их возвращения. В Страсбурге у меня состоялась 40-минутная беседа с главой Азербайджанской делегации Самедом Сеидовым. Обсуждался вопрос военнопленных, и на все мои аргументации по поводу того, что находящиеся в Азербайджане армяне - военнопленные, и вы нарушаете международное право, третью Женевскую конвенцию по военнопленным, что вы по сути, наплевали на трехстороннее заявление от 9 ноября прошлого года, Сеидов заявил, что в Азербайджане нет ни одного военнопленного, а все находящиеся армяне

- диверсанты", - сказала Зограбян, добавив, что она также напомнила о том, что армянская сторона вернула Азербайджану даже кости погибших азербайджанцев в ходе первой карабахской войны, передала убийц несовершеннолетнего юноши - Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, вина которых была доказана.

По словам оппозиционного депутата, глава азербайджанской делегации на эти аргументации вновь завел разговор о том, что находящиеся в Баку армяне - "террористы" "диверсанты" и никаких военнопленных у них нет.

Зограбян отметила, что азербайджанский депутат также заявил, что якобы армянская сторона их обманула. "По его словам, переданные им карты с 97 тысячами мин в Агдамском районе (Акна) лишь на 50% соответствовали действительности, а все остальное - фейк. Он поставил вопиющее условие нам. Сеидов заявил, что можете передать армянским властям, что Баку как жест доброй воли готов обсудить вопрос о возможном возвращении армянских пленных, захваченные в ходе 44-дневной войны, но только если власти Армении подпишут мирное соглашение и признают территориальную целостность Азербайджана, куда будут включены и 75% территорий Нагорного Карабаха. До того момента, пока Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, о военнопленных следует забыть", - процитировала Зограбян слова Сеидов.

Однако, депутат считает, что Армения не должна сдаваться. Она добавила, что в ходе своих выступлений во всех европейских структурах подчеркивала - Азербайджан не понимает язык призывов.

"Азербайджану плевать на все эти призывы. Более 30 различных резолюций было принято европейскими структурами. В отношении Азербайджан должны быть введены конкретные санкции. Я призвала европейцев наложить санкции на членов семьи президента Азербайджана, на их европейские банковские счета. Из-за какого-то соровского мерзавца Навального российская делегация была лишена на несколько лет права голоса в Европейском парламенте. Неужели как минимум около 200 наших парней не стоят одного Навального?", - возмутилась Зограбян.

Она также прокомментировала слова исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее предложил армянским пленным, незаконно удерживаемым в Азербайджане, потерпеть еще два месяца. "Я говорила со многими из вернувшихся на родину 15 ребят. Когда говорят, пускай еще два месяца подождут, ребята отвечают: "Мы каждый день засыпали и думали, Боже, сделай так, чтобы мы не умерли". Я говорила и продолжаю настаивать на том, что на счета клана Алиевых должны быть наложены санкции. Более того, Азербайджан на какое-то время должен быть лишен голоса в Европарламенте", - заключила Наира Зограбян.

Заметим, что власти Азербайджана учинили постановочные суды над армянскими военнопленными, захваченными в ходе последней 44-дневной войны. Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.