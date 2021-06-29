Вторник, 29 Июня 2021 15:09

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении отреагировала на обращение защиты директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача, профессора Армена Чарчяна изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

Так, в ССС РА констатировали, что днями ранее защита Чарчяна направила ходатайство к следователю службы об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого под личное поручительство.

В этой связи в следственном органе напомнили, что меру пресечения в отношении Чарчяна в виде ареста избирал ереванский суд и изменить его также может только он.

"С учетом того, что согласно части 3 статьи 151 УК РА, меру пресечения может изменить суд, а в досудебном производстве по уголовному делу - прокурор, следователь ССС указанное ходатайство направил на рассмотрение прокурору.

Принимая во внимание вышесказанное, мы как минимум считаем странным, что указанное ходатайство было подано следователю Специальной следственной службы РА. Было бы желательно, чтобы адвокаты, защищающие обвиняемого, знали основные правила уголовного судопроизводства, согласно которым полномочия по изменению содержания под стражей в качестве меры пресечения не принадлежат следственному органу", - отмечается в сообщении ССС.

Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. 24 июня вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.

Заметим, что Генпрокуратура РА заверяет, что оснований для отмены меры пресечения нет, и Чарчян заключен под стражу, поскольку может оказать воздействие на ход следствия.

Ранее, 539 врачей выступили с открытым письмом к властям и общественности с требованием отменить решение об аресте. Накануне, перед зданием ССС врачи провели акцию в поддержку Чарчяна.

Также стало известно, что 7 депутатов уходящего парламента РА выступили с ходатайством об изменении меры пресечения Чарчяну под их личное поручительство.