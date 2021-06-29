Вторник, 29 Июня 2021 15:08

АрмИнфо.Национально-демократический полюс (переименованная "Сасна црер") подтверждает, что не признает итоги внеочередных "не справедливых и не свободных" выборов в парламент Армении и продолжает национально­освободительную борьбу с целью предотвратить заключение <делимитационно- демаркационного соглашения с Баку>. Об этом заявил на пресс-конференции врач-кардиохирург по специальности, кандидат в премьеры от НДП Ваге Гаспарян.

"Внеочередное выборы в армянский парламент прошли по заказу и под полным контролем Москвы, в результате чего было сформировано российско-подданническое Национальное собрание", - заявил Гаспарян. Член НДП видит ряд угроз в присутствии данных политических сил в законодательном органе. В частности, по его словам, нынешняя партия власти не скрывает, что готова подписать "делимитационный" документ с Баку, что чревато переводом "вопроса Арцаха" из формата МГ ОБСЕ в трехсторонний формат Москвы, Баку и Анакары, закрытием страницы признания Геноцида армян в Османской Турции и возврата исторических земель Армении.

НДП призывает все политические силы в спешном порядке выразить свою позицию относительно процесса делимитации-демаркации армяно-азербайджанской межгосударственной границы на основе административного разделения границ времен Советского союза.

По словам Гаспаряна, в НДП неоднократно заявляли, что в "колониальной" Армении априори не могут быть справедливые и свободные выборы. "У нас может быть только голосование, которое не отражает реальную волю и ожидания народа", - отметил он. О том, что "бархатная власть" не имела желания провести свободные выборы, как считает член НДП, говорит и то, что, несмотря на революцию, власти так не отказались, как от действующей избирательного законодательства, внеся лишь незначительные изменения в документ, так и от услуг главы ЦИК. В результате избирательная система, соответствующе "подкованная" в течение последних 30 лет, сделала свое "черное дело", отметил он.

Касаясь конкретных фактов избирательных правонарушений, Ваге Гаспарян отметил: "Безусловно, для всех очевидно, что в Армении не может быть 2,5 млн избирателей, поскольку вряд ли столько избирателей на данный момент физически находятся в стране". По его словам, в ходе выборов был использован как административный ресурс, так и задействована "практика" дачи избирательных взяток.

По словам члена совета НДП Ваге Гаспаряна, ближайшие несколько месяцев будут решающими как для армянского народа, так и всего евразийского пространства. В, частности, как считает представитель НДП, Россия вынужденно покидает регион, и, чтобы не впустить сюда Запад, оставляет Турцию в качестве "наместника". "Мы на пороге эпохальных геополитических изменений - настал час политического Сардарапата, когда все постсоветское пространство сможет пройти путь к деколонизации",- заявил он, подчеркнув, что исход "борьбы будет зависеть от инициативности армянского народа".

В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в Национальное Собрание. В них участвовали 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. 27 июня ЦИК подвела окончательные итоги выборов, согласно которому партия "Гражданский договор" получила 53,91% голосов, блок "Айастан" ("Армения" - ред.) - 21,09%, а блок "Честь имею" - 5,22%.

"Национально-демократический полюс" набрал 18 976 голосов или 1,49%. Между тем, в ходе предвыборной НДП неоднократно заявлял, что несмотря на сжатые сроки и неравные условия, партия не сомневаемся в своем весомом присутствии в парламенте.

Напомним, что избирательный список НДП возглавляли Ваге Гаспарян, Варужан Аветисян, Кара Чобанян, Гарегин Чукасзян, Арег Кюрегян и другие. Жирайра Сефиляна в предвыборном списке не было, поскольку срок его гражданства не позволял это делать, но он принимал активное участие в агиткампании