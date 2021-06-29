Вторник, 29 Июня 2021 15:08

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции города Ереван, под председательством судьи Анны Данибекян, (резиденция Шенгавита) сегодня, 29 июня в очередной раз перенес на 3 августа заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах, и в отмывании денег, соответственно.

В частности, как пояснил журналистам гособвинитель Геворк Багдасарян, суд зафиксировал, что на сегодня сохраняется причина перенесения прошлого судебного заседания и, как итог, для судьи Данибекян не ясен статус Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, которые возможно воспользуются депутатской неприкосновенностью. В данном контексте судья посчитала, что для осуществления уголовного преследования, будет необходимо преодолеть депутатскую неприкосновенность.

Между тем, по мнению прокурора, вопрос лишения неприкосновенности парламентария подлежит обсуждению в случае возбуждения уголовного преследования, и лишения свободы. В данном случае, как указал Багдасарян, вопрос лишения свободы на данном этапе не рассматривается, а этап возбуждения уголовного преследования давно пройден.