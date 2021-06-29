Вторник, 29 Июня 2021 12:40

АрмИнфо.По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 27-28 июня 2021 года состоялся официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимного доверия, Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства, рассмотрели весь комплекс туркмено-кыргызских отношений и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Президент Туркменистана Г.М.Бердымухамедов и Президент Кыргызской Республики С.Н.Жапаров, подчеркивая позитивную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере,

руководствуясь Декларацией о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, подписанной 23 августа 2018 года в г.Ашхабад и Договором о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, подписанным 11 ноября 2014 года в г.Ашхабад,

придавая важное значение предстоящему 30-летию независимости Туркменистана и Кыргызской Республики,

стремясь к дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества, заявили о нижеследующем.

Туркмено-кыргызские отношения исторически основаны на дружественных, братских, добрососедских и глубоких духовных связях двух народов.

Президенты подтвердили важность развития и укрепления туркмено-кыргызского политического диалога, торгово-экономических отношений, а также расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и выступили за дальнейшее углубление доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях и развитие братских отношений между Туркменистаном и Кыргызской Республикой.

Главы государств отметили необходимость налаживания и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса СOVID-19 и другими вызовами современности, такими, как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и торговля людьми, незаконная торговля оружием, оборот наркотических средств и кибербезопасность.

Подчеркнута значимость активизации контактов между Милли Генгешем Туркменистана и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики как важной составляющей час­ти двустороннего сотрудничества. В этом контексте подтверждена особая значимость активизации межпарламентского взаимодействия путём обмена визитами на уровне парламентов двух стран.

Отмечена необходимость дальнейшего усиления и повышения эффективности работы совместной Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству как координирующего органа по развитию двусторонних отношений в различных сферах взаимодействия. Президенты подтвердили необходимость сосредоточить усилия на дальнейшем развитии экономического, научно-технического, гуманитарного взаимодействия, путём определения и реализации наиболее перспективных направлений сотрудничества, включая создание совместных предприятий и реализацию инвестиционных проектов.

Особо обозначена важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки, участия в международных выставочных мероприятиях, проводимых на территориях Сторон, организации бизнес-форумов, которые будут укреплять контакты между деловыми кругами двух стран.

Президенты констатировали факт наличия благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства и регионального сотрудничества. В этой связи Стороны высказались за необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества.

Стороны выразили обоюдное намерение в конструктивном сотрудничестве по вопросам организации совместных производств в сфере промышленности и энергетики и укреплении торгово-экономических связей.

Главы государств подтвердили, что углубление сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли. Было отмечено, что взаимное участие в различных проектах по формированию международных транспортных коридоров будет способствовать укреплению и расширению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и росту транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации двух государств, обеспечению кратчайшего и эффективного выхода товаров на мировые рынки. Стороны договорились создать благоприятные условия для грузоперевозчиков Туркменистана и Кыргызской Республики, в том числе путём унификации тарифов консульских сборов за оформление виз на условиях взаимности.

Президенты приняли решение поручить соответствующим структурам двух стран проработать вопросы реализации инвестиционных проектов по строительству объекта курортно-рекреационной сферы «Туркменистан» в Кыргызской Республике и торговых домов в двух странах.

Стороны договорились усилить кооперацию между странами в топливно-энергетической сфере и поручили соответствующим структурам проработать вопрос поставок природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа из Туркменистана в Кыргызскую Республику.

Главы государств выразили также готовность усилить взаимодействие по вопросам подготовки кадров, повышения квалификации специалистов и обмена опытом в области электроэнергетики и газа.

Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия, рационального использования природных ресурсов и мер по снижению рисков изменения климата.

Главы государств рассмотрели возможности поставок минеральных удобрений из Туркменистана в Кыргызскую Республику и отметили наличие большого потенциала сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства.

Туркменистан и Кыргызская Республика, осознавая историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей в области образования, культуры, искусства и спорта.

Стороны выразили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в сфере образования, отметили необходимость подписания двустороннего документа о взаимном признании документов об образовании между соответствующими государственными органами Сторон.

В целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия Главы государств отметили необходимость дальнейшей консолидации усилий в активизации туркмено-кыргызского культурного сотрудничества и подтверждают готовность поддержать проведение взаимных Дней культуры, совместных выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий.

Признавая, что взаимовыгодное сотрудничество на международной арене отвечает интересам обеих стран, Президенты подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия в рамках многосторонней дипломатии и подтвердили схожесть позиций по актуальным вопросам международной политики.

Отмечена необходимость координации усилий по многим актуальным вопросам в рамках универсальных и региональных организаций, членами которых являются Туркменистан и Кыргызская Республика. Главы государств отметили важность повышения роли Организации Объединённых Наций и её институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире.

Стороны приветствовали усилия Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии по оказанию содействия странам региона в наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путём диалога и привлечения международной поддержки.

Главы государств подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению атмо­сферы стабильности и безопасности в регионе во благо процветания народов Центральной Азии.

Стороны заявили о необходимости дальнейшего реформирования деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА) с учётом интересов и потребностей всех стран Центральной Азии.

Президенты особо отметили приоритетное значение развития формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые позволили активизировать полноформатное региональное взаимодействие и заложили основу региональной кооперации, и высказались в пользу проведения очередной Консультативной встречи в ближайшее время в рамках ранее принятых решений Глав государств Центральной Азии.

Главы государств подчеркнули значимость проведения в 2021 году в Кыргызской Респуб­лике Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия, который будет способствовать более устойчивому развитию государств Центральной Азии.

Президенты подчеркнули, что взаимо­уважение, доверие, открытость и обоюдная выгода являются основополагающими принципами развития двусторонних туркмено-кыргызских отношений и выразили удовлетворение итогами встречи, состоявшейся в традиционной для туркмено-кыргызских отношений атмосфере полного доверия и взаимопонимания.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, тёплый и дружественный приём и пригласил Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.