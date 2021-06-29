Вторник, 29 Июня 2021 12:27

АрмИнфо.В Музее русского искусства (коллекция профессора А. Абрамяна) 1 июля в 17:00 состоится торжественное открытие выставки "В поисках красоты. Михаил

Врубель".

Согласно сообщению пресс-службы Музей русского искусства, выставка организована совместно с Национальной картинной галереей Армении, Фундаментальной научной библиотекой Национальной Академии наук РА, при поддержке Московского культурно- делового центра "Дом Москвы" в Ереване. Выставка посвящается юбилею великого русского художника М. Врубеля, чье 165-летие отмечалось 17 марта сего года и 100- летию Национальной картинной галереи РА.

В Музее русского искусства, впервые в РА, будут представлены все работы художника, имеющиеся в нашей Республике.

Из представленных на выставке тринадцати работ -девять из фондов Национальной картинной галереи РА, четыре - из фонда Музея русского искусства. Эти работы представляют М. Врубеля как живописца, сценографа, графика и скульптора.

Посетителю выставки предоставится уникальная возможность увидеть оригинал книги "Сочинения" М. Лермонтова, изданной к 50-летию со дня смерти поэта, над иллюстрациями которой работали 18 лучших художников России - Айвазовский, Суриков, Шишкин, Репин, братья Васнецовы, Поленов, Врубель и др.

Предоставленные Государственным центральным театральным музеем им. А. Бахрушина (Москва) цифровые материалы обогащают выставку и делают ее более информативной.