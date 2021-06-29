Вторник, 29 Июня 2021 12:26

АрмИнфо.В городе Абовян Котайкской области Армении состоялась церемония начала строительства нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежища.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению Миграционной службы РА, проект реализуется в сотрудничестве с Международным центром по развитию миграционной политики (МЦРМП) и Миграционной службой РА, при финансовой поддержке международных доноров. Общий бюджет проекта составляет 1 358 000 евро и предоставлен правительствами Дании, Нидерландов и Германии.

Для участия в запуске строительных работ в Армению прибыли посол Дании по вопросам миграции Николай Ругейн и начальник отдела убежища Министерства иммиграции и интеграции Андерс Шлюттер-Хвелплунд.

Ругейн высоко оценил реформы, осуществляемые в Армении в сфере миграции, в том числе работу, проводимую по строительству жилья для лиц, ищущих убежище. Он отметил, что Дания в настоящее время предпринимает определенные шаги для предотвращения нелегальной миграции в свою страну, поддерживая и сотрудничая с другими странами.

По словам застройщика, новое жилье, рассчитанное на 100-120 соискателей убежища, будет готово к середине 2022 года.

Проект реализуется в рамках программного пакета МЦРМП для управления миграцией и границами.