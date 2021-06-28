Понедельник, 28 Июня 2021 22:20

АрмИнфо. Пресс-служба Министерства иностранных дел распространила заявление, в котором перечислены ответные меры, принятые Беларусью в связи с введенными Европейским союзом санкциями, сообщает БЕЛТА.

"В связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси" сегодня в МИД был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. "Послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство. Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в заявлении.

Как проинформировали в МИД, постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

"Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", - сообщается в заявлении МИД.

Беларусь также приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и запускает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Белорусская сторона также продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. "Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью. Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе", - обратили в внимание в МИД, передает Белта.

Отметим, в программу Восточного партнерства ЕС входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.