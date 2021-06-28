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 Понедельник, 28 Июня 2021 19:31
Марианна Мкртчян

Коллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена Чарчяна

Коллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена Чарчяна

АрмИнфо.В Ереване врачебное сообщество встало на защиту своего коллеги директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача, профессора Армена Чарчяна.

Так, врачи из разных медучреждений сегодня проводят акцию протеста перед ССС с требованием освободить Армена Чарчяна из под ареста.

Собравшиеся, проводят акцию протеста перед следственным органом в белых халатах. Врачи считаю, что Чарчян должен быть отпущен на

свободу. Они готовы стать гарантом того, что профессор не будет препятствовать следствию и не предпримет попыток скрыться. Врачи просят освободить  врача, который  внес неоценимый вклад в развитие отечественной медицины, оказал бесплатную помощь тысячам граждан, был на передовой борьбы за жизни армянских солдат как в ходе апрельской войны, так и в ходе последней 44-дневной в зоне карабахского конфликта. Врачи также выразили свое несогласие с решением суда заключить доктора под стражу, подчеркнув, что этот шаг негативно сказался на работу всех медучреждений в стране.

Один из врачей, принимающих участие в акции, Самвел Саакян отметил, что и сегодня они выступят с открытым письмом, и в данном случае адресатом является только начальник ССС Сасун Хачатрян: <Это не то же открытое письмо, но смысл тот же, не будет какой-либо политической оценки, мы не пытаемся провести какие-либо уголовно-правовые обсуждения. Собравшиеся здесь врачи все участники войны>.

Ранее, 539 врачей выступили с открытым письмом к властям и общественности с требованием отменить решение об аресте.

Напомним,  что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. 24 июня вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.

Заметим, что Генпрокуратура РА заверяет, что оснований для отмены меры пресечения нет, и Чарчян заключен под стражу, поскольку может оказать воздействие на ход следствия.


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