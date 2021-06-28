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АрмИнфо.Гостеприимство и чувство юмора жителей Гюмри неоспоримы. И во многих случаях эти две характерные черты становятся основой для бизнеса в Гюмри и служат залогом успеха.
Грач Гюрджоглян основал бизнес гостевого дома в Гюмри еще в 2016 году, выделив для этой цели часть дома. Позже, в 2018 году, было принято решение о расширении гостевого дома. Партнером в реализации проекта стал Конверс Банк, при поддержке которого Грач Гюрджоглян приобрёл соседний дом, превратив его в гостевой.
Сегодня его гостевой дом востребован и любим. Недостатка в гостях и туристах нет. И он снова задумывается о расширении, открытии новых, смежных видов бизнеса.
«Целей много, но это зависит от периода, по крайней мере, можно еще раз обратиться, взять больше денег и купить дом, создать еще больше бизнесов, представить людям Армению, представить Гюмри в более приятном свете, , чтобы, когда гость приезжает в Гюмри, стремился бы задержаться здесь подольше ․․․ «Потому что мы обязаны развивать нашу страну своим трудом», - говорит он.
Финансирование проекта осуществлялось в рамках продукта Конверс Банка «Гюмри». Подробности: https://www.conversebank.am/en/gyumriloan/
Кредитование на онлайн-платформе Банка по финансированию малого и среднего бизнеса: https://sme.conversebank.am/
|Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
|Коллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена Чарчяна
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|Постпредство Армении в ЕСПЧ выступило с заявлением, в связи с постановочными судебными процессами над армянскими военнопленными в Азербайджане
|Армянские тюркологи выступили в Международной конференции, посвященной великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули.
|За сутки в Армении подтвердилось всего 54 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 87 человек
|В Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию Азербайджана
|ЦИК РА опубликовала окончательные результаты выборов: Блок "Армения" намерен потребовать аннулировать их
|Спецпосланник правительства Канады изучит перспективы поддержки армянской демократии
|В Армении за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случаев
|По нарушениям избирательного законодательства в ходе выборов в парламент возбуждено уголовное преследование в отношении 47 лиц - Генпрокуратура
|Возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанские ВС угрожали убить иностранного журналиста
|Америабанк открыл новый столичный филиал <Маштоц>
|Никол Пашинян обсудил повестку дня Армения-ЕС с высокопоставленными европейскими чиновниками
|Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
|Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
|В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
|Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты" на полях Совета ООН по правам человека
|Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект"
|Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
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|За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса
|Политические силы Арцаха призывают общество к единству
|Президент Армении провел встречу с лидерами "Просвещённой Армении" и "Процветающей Армении"
|Конгрессмен: Судебное преследование Азербайджаном армянских военнопленных - вопиющее нарушение прав человека
|Постпред Великобритании при ОБСЕ поздравил армянский народ с успешным проведением досрочных выборов
|Социально-демократическая партия Гнчакян рада вновь видеть Пашиняна в премьерском кресле: И.о. премьера принял главу ЦП СДП
|Глава МИД Австрии: Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе важны для ЕС
|Начальники Войск ПВО и инженерных войск ВС РА покинули занимаемые должности
|Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу ходатайства об аресте директора МЦ "Измирлян"
|Араратбанк подытожил результаты 2020 года
|Между Францией и Арменией установлены исключительные отношения: Макрон поздравил Пашиняна
|Затулин: Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха только при обоюдном желании Еревана и Баку
|Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах: Сообщения Кремля и кабмина Армении вновь разнятся
|КРОУ Армении распространила заявление в связи со сложившейся ситуацией в системах энергетики и водоснабжения
|Самвел Карапетян заверил Пашиняна, что все запущенные программы будут продолжены
|Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и Сирию
|Серж Саргсян признал победу Пашиняна на прошедших внеочередных выборах, но с оговоркой
|Саргсян рассказал о готовящемся к подписанию мирном документе по Карабаху в 2018 году
|Российский депутат: Франция не обладает реальными рычагами на Кавказе и не может действовать так активно, как Россия
|Станьте участником акции #cashbackмарафон Банка ВТБ (Армения) и Mastercard и получите свой cashback
|Иран вновь подчеркнул недопустимость изменения границ региональных государств насильственным путем
|Во спасение популяции чаек Sevan Startup Sammit 2021 может не состояться
|Глава ACBA Банка Акоп Андреасян удостоился Национального ордена Франции "За заслуги"
|Вьетнамский Технологический университет Тай Нгуен приглашает на учебу армянских студентов
|Омбудсмен: Конституционный суд Армении приостановил действие постановления правительства по части изменений состава попечительских советов трех госвузов
|Делегация Tуркменистана приняла участие в Aзиатско-Tихоокеанской конференции высокого уровня
|Марукян: Последние электоральные процессы в Армении так и не стали парламентскими выборами, в последний момент они превратились в референдум
|Читать больше
|Выборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегда
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