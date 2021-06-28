Понедельник, 28 Июня 2021 18:56

АрмИнфо. У Национальной академии наук Армении (НАН РА) новый глава - академик Ашот Сагян.

Так согласно сообщению пресс-службы НАН РА, Сагян был избран президентом Академии в ходе второго тура голосования 55 голосами <за>, 34 - <против >, еще 5 голосов были признаны недействительными . Он на этом посту сменил Радика Мартиросяна, который руководил НАН РА с 2006 года.

Согласно законодательству, президент НАН избирается общим собранием академии, закрытым тайным голосованием, простым большинством голосов, сроком на 5 лет. То же лицо не может избираться на пост президента более двух раз подряд.

На пост президента НАН были выдвинуты 3 кандидатуры - академик-секретарь отделения математических и технических наук НАН Ленсер Агаловян, член президиума НАН РА, академик Ашот Сагян, академик Эдуард Казарян.

В ходе закрытого голосования также были избраны вице-президент НАН РА и академический секретарь. Ими по предложению Сагяна стали члены-корреспонденты Академии Грант Матевосян и Артур Ишханян соответственно.