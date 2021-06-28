Понедельник, 28 Июня 2021 18:46

АрмИнфо. Любую войну надо уметь заканчивать. Это не менее важно, чем выиграть войну. Незаконченная война – это незажившая рана, причем для обеих сторон. Но что еще хуже, незаконченная война – это практически стопроцентная вероятность ее продолжения в будущем.

Как правило, в основе неумения закончить войну – неадекватный максимализм победившей стороны. Ведь именно победившая сторона несет основную ответственность за окончание войны, т.к. от нее требуется проявление необходимой политической мудрости. Это означает, что победившая сторона должна проявить готовность к справедливому, достойному компромиссу для достижения мира, необходимого обеим сторонам.

К сожалению, в 1994 году Армения продемонстрировала трагическое неумение закончить войну, хотя все предпосылки для этого были. Эйфория от победы, неадекватный максимализм заглушили тогда разумные голоса, призывающие к разумному компромиссу. Мы посчитали сохранение статус-кво приемлемым для себя вариантом, мол, время работает на нас. По сути мы посчитали для себя возможным саботировать переговорный процесс. Это была чудовищная ошибка. Ведь на самом деле время работало против нас. Неуклонно. Мы не заметили, что включили таймер будущей катастрофы. Последовали 25 лет экономической деградации страны, сопровождавшейся гонкой вооружений с Азербайджаном, в которой мы были обречены на поражение. Результат этой политики известен.

Но сегодня неумение закончить войну демонстрирует уже Азербайджан. Так, несмотря на заявления Азербайджана о готовности нормализовать отношения с Арменией, Азербайджан пока не находит в себе силы закончить элементарную вражду. Например, если недопуск лиц с армянской фамилией в страну ранее еще можно было как-то объяснить, то сейчас это является абсолютным нонсенсом, особенно в отношении армян-граждан других стран. Наоборот, по логике вещей Азербайджан сейчас должен настежь открыть свои двери перед армянами. Ведь очевидно, что для прекращения вражды обе стороны (а в первую очередь победившая) должны стимулировать контакты хотя-бы между представителями гражданского общества, стимулировать межнациональный диалог. Но Азербайджан продолжает эту контрпродуктивную политику, не обращая внимания даже на огромный репутационный ущерб для страны. Здесь наблюдается очевидное противоречие между словами и делами азербайджанского руководства.

То же самое касается вопроса пленных. Ошибка армянской стороны заключается в отсутствии до сих пор прямого диалога с Азербайджаном. Отсутствие прямого диалога – слишком непозволительная «роскошь» сегодня. Каким бы сложным он ни был, мы обязаны наладить прямой диалог с соседом и прекратить, наконец, постоянно дергать международное сообщество за рукав по любым проблемным вопросам наших двусторонних отношений. Это политический инфантилизм. Армянская делегация должна сейчас находиться в Баку и сидеть за столом переговоров. Это единственно честный и достойный способ решения проблемы.

Вместе с тем очевидно, что крайне сомнительные тактические выгоды от удержания армянских пленных также откровенно противоречат заявлениям руководства Азербайджана о необходимости нормализации отношений с Арменией. Удержание пленных и подписание мирного договора – вещи несовместимые. В целом ясно, что в основе неумения Азербайджана закончить войну – та же самая эйфория от победы. Плюс, конечно, груз накопленных за четверть века обид. Но думается, что подписание мирного договора, затянувшееся на 25 лет, честно скажем, по нашей вине, по своей значимости для всего региона Южного Кавказа не идет ни в какое сравнение с перечисленными проблемами, решение которых является на самом деле весьма несложным предусловием. Поэтому думается, что сейчас уже Азербайджану важно удержаться от неадекватного максимализма победившей стороны. Во имя будущего всего региона.

Эдуард Нагдалян,

Независимый эксперт

P/S Неординарное мнение постоянного автора АрмИнфо, смелого аналитика и нашего коллеги Эдуарда Нагдаляна на столь тонкую и щипетильную тему, несомненно будет принято далеко не однозначно, скорее всего поднимет шквал отрицательных эмоций, и конечно же, истерику троллей. Но, оставаясь верными принципу открытости, АрмИнфо опубликовало статью в расчете на долгосрочную надежду, что общество наше научится уважать личность и толерантно воспринимать естественное многообразие точек зрения.