Понедельник, 28 Июня 2021 17:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, 22, 24 на улице Исаакяна, 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 2-20 на 13-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена, собственные дома конца 11-ой улицы Нубарашена, собственные дома квартала “Г”, “Д” в Нубарашена, административный район Нубарашен, земельные участки улицы Нубарашена; собственные дома на улицах 3, 4, 5 и собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, собственные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы и собственные дома на 1-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна, жилые дома 20, 22 на улице Ширака, объекты 1, 2, 3 на улице Ширака, жилые дома 1, 14 на улице Е.Тадевосяна, жилой дом 22 на улице Сисакяна, улицы Акобянца, Аракеляна, Хачатряна, Башинджагяна, собственные дома на улицах Шерами, Раффи (территория Роботов) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Аршалуйс;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

11:00-16։00 кварталы “Багреванд”, “А” в Джрвеже; село Джрвеж;

11։00-16։30 квартал “Усанохакан”, квартал “Кентрон”, микрорайоны 5, 6, 7, 8, мэрия, почтовое отделение, отделение полиции, офис “Ростелеком”-а в городе Абовян; села Котайк и Нор-Гюх;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни, Дзорахбюр; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улица Парз Лич в общине Дилижан; село Техут, частично Тбилисское шоссе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.