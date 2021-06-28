Понедельник, 28 Июня 2021 17:30

АрмИнфо."Аэрофлот" и S7 приступают к регулярным рейсам на маршруте Ростов-на-Дону - Ереван, сообщает пресс-служба ростовского международного аэропорта Платов.

Начиная с 26 июня дважды в неделю, по четвергам и субботам, Airbus А320 "Аэрофлота" будет вылетать из Ростова в 9.45, из Еревана - в 13.35.

У авиакомпании S7 запланирован один рейс по пятницам со 2 июля. Авиаперевозчик будет отправлять в столицу Армении из Платова самолет Airbus А320, время вылета из Ростова - 3.20, обратно - 6.50 по местному времени.

Помимо Еревана, из Платова также выполняются рейсы в город Гюмри. Всего на сегодня из ростовского аэропорта можно улететь регулярными и чартерными рейсами по 9 направлениям в дальнее зарубежье и 12 - по СНГ, уточняет источник, передает ростовский деловой портал gorodn.

Стоит заметить, что с 15 июля рейсы в Гюмри будут приостановлены ввиду закрытия гюмрийского аэропорта "Ширак" на ремонт.