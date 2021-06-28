Понедельник, 28 Июня 2021 14:14

АрмИнфо.Несмотря на постоянно предпринимаемые Южно-Кавказской железной дорогой меры по обеспечению безопасности движения поездов, железнодорожникам все чаще приходится сталкиваться с безответственным поведением водителей на переездах. Это становятся причиной серьезных ДТП, которые представляют реальную угрозу как для безопасности поездов, сохранности грузов, так и для жизни и здоровья пассажиров и участников движения.

27 июня очередной инцидент произошел в Армавирской области. В 08:40 на 36-ом км автодороги Ереван-Гюмри, на переезде возле села Зартонк, столкнулись пассажирский электропоезд Ереван-Гюмри, в котором находились около 100 пассажиров, и автомобиль Mercedes.

Следует отметить, что железнодорожный переезд, где произошло столкновение, оборудован сигнализацией с предупреждающими световыми и звуковыми сигналами, дорожными знаками, хорошо видимыми с расстояния как минимум в 300 метров.

Столкновение стало причиной задержки 3 пассажирских поездов. Повреждены обустройство переезда, подвижной состав, дорожные знаки.

За истекший период 2021 года число ДТП на железной дороги увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9-ти.

Железная дорога в очередной раз призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, продолжать движение только убедившись в том, что переезд свободен и состав не приближается. Ведь поезд в случае потенциальной опасности не может остановиться мгновенно: тормозной путь железнодорожного состава составляет от 500 метров до 1 километра.