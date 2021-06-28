Понедельник, 28 Июня 2021 13:00

АрмИнфо.С целью стимулирования туристической сферы Армении и развития сельских общин, в общине Крашен Ширакской области открыта гостиница "Туй-туй ЭкоЛодж" (Tui-Tui EcoLodge).

Как сообщает посольство Германии в РА, гостиницу в общине Крашен основал почетный консул Германии Алексан Тер-Минасян при поддержке Евросоюза, Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии (BMZ) и Агентства международного сотрудничества (GIZ).

Согласно сообщению, проект будет не только способствовать развитию устойчивого туризма в прекрасной армянской природе, но и создаст возможности для получения дохода местным жителям. Экологические продукты местных жителей будут реализовываться в "Туй-туй ЭкоЛодж".