Понедельник, 28 Июня 2021 11:50

АрмИнфо. Постоянное представительство Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выступило с заявлением в связи с учиненными Азербайджаном незаконными судебными процессами над армянскими военнопленными.

Так, в заявлении армянского представительства отмечается, что согласно информации, полученной из открытых публичных источников, в рамках межгосударственного судебного разбирательства, инициированного Правительством Армении в ЕСПЧ, власти Азербайджана в настоящее время проводят фальшивые уголовные преследования в отношении лиц (граждан РА), захваченных в плен в ходе широкомасштабной агрессии инициированной против Арцаха 27 сентября в 2020 году, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

В армянском постпредстве еще раз подчеркнули, что лица, удерживаемые в настоящее время в Азербайджане являются военнопленными и похищенными гражданскими лицами, и пользуются гарантиями, предусмотренными Женевской конвенцией от 1949 года.

"Любое уголовное дело против захваченных в плен армян не имеет правовой основы и явно противоречит международно-правовым нормам. Более того, весь процесс уголовного преследования по фиктивным обвинениям в отношении мирных граждан Армении и военнопленных, сопровождается грубыми нарушениями гарантий основных элементов справедливого судебного разбирательства", - говорится в заявлении постоянного представительства РА в ЕСПЧ.

В представительстве констатировали, что захваченные армяне, которым предъявлены надуманные обвинения, лишены элементарных прав на справедливое судебное разбирательство - начиная от презумпции невиновности, заканчивая правом на бесплатного адвоката, переводчика, разъяснения их вины, возможности защититься, что неоднократно подтверждали и ряд международных организаций, в том числе ЕСПЧ.

"Принимая во внимание вышеизложенное, офис представителя Армения в ЕСПЧ неоднократно обращался в Евросуд с различными требованиями о прекращении уголовного преследования указанных лиц, их освобождения или гарантий их иных прав. Однако, учитывая, что в рамках правовых механизмов ЕСПЧ, единственным срочным средством правовой защиты является возможность применения обеспечительной меры в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, которая, к сожалению, очень ограничена и применяется в основном в случае необратимого риска нарушения право на жизнь или неприменения пыток, Евросуд воздерживается от вмешательства в уголовное преследование этих лиц", - говорится в заявлении.

В этой связи, продолжили в постоянном представительстве РА, они вместе компетентными органами и другими заинтересованными сторонами в настоящее время проводит профессиональные обсуждения о возможности использования возможных эффективных инструментов в контексте других международно-правовых механизмов с целью получения информации о незаконных уголовных преследованиях захваченных армянских лиц, вмешательства в эти процессы или предотвращения их.

При этом армянская структура, призвала к сотрудничеству юристов, адвокатов, правозащитные организации или любых других лиц, прежде чем предпринимать какие- либо действия, поскольку текущие международно-правовые процессы носят сложный, многоуровневый характер, а власти Азербайджана постараются использовать любую возможность для "узаконивания" инициированных ими фальшивых уголовных преследований.

"При этом, учитывая гиперчувствительность и сверх важность проблемы, призываем максимально воздержаться от манипуляций и публичных дискуссий, связанных с этой темой", - подытожили в постоянном представительстве Армении в ЕСПЧ.