Понедельник, 28 Июня 2021 11:46

АрмИнфо.26 мая в Ашхабаде состоялась Международная конференция «Махтумкули Фраги и идея туркменского народа о независимой государственности», проведенная под эгидой Министерства иностранных дел Туркменистана, Министерства образования Туркменистана и Академии наук страны.

В мероприятии приняли участие представители ведомств-организаторов, высших учебных заведений, научных, исследовательских учреждений Туркменистана и зарубежных стран. Крупный международный форум, проведенный в онлайн-формате, объединил на своей площадке свыше 230 участников из Туркменистана и 18 иностранных государств. Армению в отмеченном форуме представляли заведующий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета профессор Александр Сафарян и доцент этой же кафедры Амалия Петросян, которые выступили с совместным докладом «О пропаганде творческого наследия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в Армении и армянской диаспоре».

Проведение четырех секций конференции одновременно стартовало в трех столичных вузах – Туркменском государственном университете им.Махтумкули, Институте международных отношений МИД страны и Международном университете гуманитарных наук и развития. Символично, что открытие, пленарное заседание и две первые секции состоялись в Туркменском госуниверситете – старейшем вузе страны, который гордо носит имя великого поэта и мыслителя Махтумкули.

Тематика форума носила всеохватный характер. Участники говорили о жизнедеятельности, значимости и богатстве литературного наследия Махтумкули и современности туркменского государства, в которой в полной мере воплотились заветы, мечты и чаяния поэта.

В числе многоликих тем конференции - независимый, суверенный, могущественный Туркменистан, братство, единство и благополучие туркменского народа во главе с лидером нации Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сквозь призму столетий мечтал Фраги, лаконично излагая мудрые мысли в своих произведениях.

Темы широко отражались в занимательных выступлениях отечественных и зарубежных экспертов, ученых, исследователей, профессоров, преподавателей. Спектр обсуждаемых тем звучал в самих названиях секций: «Гурбангулы Бердымухамедов – лидер-основатель могущественного государства», «Поэзия Махтумкули Фраги – источник вдохновения», «Махтумкули Фраги и роль науки и образования в обществе», «Поэт всех сердец, всех времен и всего человечества».

Как отмечали участники, образ Махтумкули для потомков поистине являет собой неиссякаемый источник вдохновения, нравственности, патриотизма, мужества, произведения творца – богатейший кладезь мудрости, интеллекта, обширных знаний.

Многочисленные доклады выступающих были посвящены неповторимому языку поэзии Махтумкули, его стилистическим и лексико-семантическим особенностям. Стихи гения рассматривались и с точки зрения содержания, которое изобилует страницами истории об укладе жизни, культуре, традициях, обычаях и обрядах туркмен.

В выступлениях особо широко подчеркивалась роль творческого и духовного наследия Махтумкули, как бесценного вклада в общемировую историю и культуру. Говорилось о глубочайшей мудрости и философии, которыми пронизаны творения многих поэтов и мыслителей Востока.

Работа международной конференции завершилась в ТГУ им.Махтумкули, где прошло заключительное заседание участников и были подведены итоги форума. Примечательно, что доклад армянских тюркологов «О пропаганде творческого наследия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в Армении и армянской диаспоре» был признан один из троих самых лучших докладов, прозвучавших в ходе авторитетного международного форума.