Понедельник, 28 Июня 2021 11:41

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении было проведено 2 962 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 54 граждан, выздоровело - 87, скончалось - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 28 июня фактическое лечение на данный момент получает 2 597 пациентов.

В общей сложности в Республике было проведено 1 177 814 тестов на коронавирус, из коих зарегистрировали 224 851 случай заражения (19,1%), число выздоровевших составило 216 645 (96,4%), летальных исходов - 4 510 (2%).

Кроме того, за минувший день в Армении зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев составило 1099.