Понедельник, 28 Июня 2021 11:38

АрмИнфо.В Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию Азербайджана.

Так, в заявлении армянского оборонного ведомства констатируется, что Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, утверждая, что вечером 27 июня подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, на этот раз на армяно-азербайджанском участке границы Тавушской области.

"Эта информация также не соответствует действительности. Подразделения ВС РА не произвели ни одного выстрела в направлении азербайджанских позиций", - говорится в сообщении МО РА.

Накануне, МО РА также вынуждено было опровергнуть информацию азербайджанской стороны об обстреле азербайджанских позиций на границе Гегаркуникской области РА.

Примечательно, что накануне ВС Азербайджана попытались устроить провокацию на границе в Сюнике. Так, азербайджанские военные пытались воспрепятствовать армянским сельчанам убрать пшеницу на общинных полях села Тех. И обеспечить сбор урожая удалось лишь при вмешательстве и под пристальным наблюдением ВС Армении